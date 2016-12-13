Алеппо стал российским трофеем

"Медийное время жестоко. Алеппо, второй город Сирии, умирает несколько месяцев. И агония его жителей доходит до нас лишь с перебоями. Теперь это вопрос дней, часов. Алеппо должен пасть, жестоко отвоеванный режимом Башара Асада и его прикрытием: российской армией и отрядами ополчения, прибывшими из других стран (Ливана, Ирана, Ирака)", - пишет Лоран Маршан в газете Ouest-France.

"Асад и Путин применили метод, который позволил российской армии "зачистить" Грозный, чеченскую столицу, в 2000-е годы. Никакой пощады, никаких переговоров. Все снести до основания, чтобы уничтожить врага. Пусть даже мнимого врага, а в это время ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация. - Прим. ред.) снова занимает Пальмиру", - говорится в статье.

"Российская интервенция в 2015 году уже позволила Асаду спасти Дамаск и свою голову. Падение Алеппо теперь делает жизнеспособной "полезную Сирию", состоящую из двух основных городов страны. Цикл, начавшийся весной 2011 года с первых протестов против режима, завершается. Цикл, в ходе которого Запад показал свое бессилие, а Россия - сигналы возвращения утраченных позиций", - считает автор.

"Отвоевание Алеппо, как и защита Дамаска, было бы невозможно для Асада без российской поддержки. И без поддержки бойцов ливанской "Хизбаллы", иранских пасдаран (Корпус стражей исламской революции), афганского и иракского ополчения", - продолжает автор.

"Западное бессилие объясняется несколькими факторами. Перелом в сирийском конфликте произошел летом 2013 года. Американская пассивность дала понять всем участникам, что Вашингтон больше не станет вмешиваться. Военные преступления Асада не стали достаточной причиной. Обама предал забвению долг гуманитарного вмешательства. Что Москва тотчас восприняла как свободу действий. И больше ей не изменяла", - рассуждает журналист.

"Между угрызениями совести, вызванными резней в Сребренице в Боснии в 1995 году, и оставлением Алеппо в 2016 году Запад в течение двадцати лет превращал сострадание и гуманность в главный критерий анализа и риторики, - комментирует автор. - Во имя этого принципа стало повторяться без конца заклинание: "Асад должен уйти".

"Асад не ушел. Запад не дал себе труда его прогнать. Между тем бессильное сострадание - это в точности обратная сторона программы Путина. Он презирает гуманитарное вмешательство и поклоняется силе. Весной 2011 года премьер-министр Путин враждебно относился к изменениям режима. В Матиньоне (официальная резиденция французского премьер-министра. - Прим. ред.), безусловно, об этом знали. Сегодня кровь Алеппо освящает его стратегию. Для Запада эта драма должна навести на мысль не столько о российских происках, сколько о "возвращении к старому опыту" в сфере дипломатии", - отмечает Маршан.