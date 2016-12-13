В Кремле одобрили выбор Трампа на должность госсекретаря США

В Кремле поприветствовали назначение Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.Сегодня избранный президент США Дональд Трамп формально номинировал главу нефтегазовой корпорации Exxon Mobil Рекса Тиллерсона на пост главы госдепартамента США. Кандидатуру Тиллерсона, которого называют "другом Путина", еще должен будет утвердить сенат.
По его словам, прагматизм, который присущ и Трампу, и Тиллерсону, станет хорошей основой для отношений между двумя странами."Думаю, что и президент Трамп, и новый будущий государственный секретарь не были противниками развития нашего взаимодействия, даже наоборот. Это люди прагматичные. Мы рассчитываем, что этот прагматизм будет хорошей основой для выстраивания взаимовыгодных отношений, взаимовыгодных с точки зрения и российско-американского взаимодействия, и с точки зрения решения международных проблем", - сказал министр.