В Кремле одобрили выбор Трампа на должность госсекретаря США

В Кремле поприветствовали назначение Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, прагматизм, который присущ и Трампу, и Тиллерсону, станет хорошей основой для отношений между двумя странами.