Меркель не готова быть "лидером свободного мира"?

"Во время своего последнего официального визита в Европу в середине ноября, примерно через неделю после того, как Дональд Трамп выиграл в американской президентской гонке, Обама несколько часов уделил подготовке Меркель к возможным последствиям победы Трампа. Намеренно или нет, уходящий американский президент создал впечатление, что он "передает эстафету" женщине, которую называл своим ближайшим зарубежным союзником, оставляя ее защищать либеральный истеблишмент, который Трамп и его сторонники в Европе решили разгромить. Многие комментаторы даже начали называть Меркель новым лидером свободного мира. Она отвергла этот титул как "гротескный" и "абсурдный", - сообщает Саймон Шустер в Time.

"Это не была ложная скромность. Проблемы, с которыми столкнулось ее правительство у себя в стране - от интеграции беженцев до подъема правого популизма, - оставляют канцлеру немного сил для удержания единства Запада. Просто остаться у власти дольше следующего года будет достаточно сложно для Меркель, и даже некоторые из ее ближайших сторонников сказали Time, что у их правительства нет ни средств, ни сил для лидерства. Однако готова Меркель к этой роли или нет, та может выпасть ей по умолчанию", - говорится в статье.

Шустер напоминает о "волне народных революций против истеблишмента", в результате которых Меркель лишилась своих ближайших союзников: Олланда, Кэмерона, Ренци. "Самым обескураживающим разочарованием года" журналист называет победу Трампа на выборах в США, в связи с которой либеральное наследие Обамы превратилось в руины.

"Собирать камни придется Меркель, но даже у ее друзей серьезные сомнения в ее способности возглавить свободный мир", - говорится в статье. "Это глупо, - сказал Элмар Брок (немец на посту председателя комитета Европарламента по внешней политике, знакомый с Меркель с 1990-х годов). - У Германии нет критической массы власти, чтобы играть роль лидера".

"Только в 2014 году, когда Россия бросила вызов Западу, насильственным путем изменив границы Украины, Берлин впервые выступил в качестве лидера, чтобы провести ЕС через внешнеполитический кризис. Но это было сделано совместно с Вашингтоном и при щедрой поддержке президента Обамы. Теперь на пути в Белый дом Трамп, обещавший "поладить" с Россией, и мир может показаться Меркель гораздо более одиноким местом, чем год назад", - отмечает автор.

"Большинству лидеров эта перспектива показалась бы деморализующей. Однако она, возможно, вдохновила Меркель баллотироваться на новый срок. Об этом решении она объявила через 11 дней после победы Трампа на выборах", - указывает Шустер. "Если бы в США еще был президент, заботящийся о либеральном миропорядке, я легко мог бы представить ее отступающей в сторону, - сказал Силке Темпел, редактор Berlin Policy Journal. - Но теперь это было бы совершенно поперек ее чувства долга".

"Это не означает, что у Меркель есть авторитет или ресурсы возглавить западный мир или даже пережить следующие выборы. Это означает только, что она ощущает необходимость попробовать", - резюмирует журналист.