ХДС: Путин будет манипулировать ради ухода Меркель

Глава парламентской фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Михаэль Гроссе-Бремер считает, что в будущем году российский президент Владимир Путин пойдет на "организацию ложных новостей, с тем чтобы Ангела Меркель проиграла на выборах", сообщает корреспондент Frankfurter Allgemeine.

"Уход Меркель стал бы успехом для Путина", - заявил политик во вторник в Берлине, отметив, что "подобные манипуляции русских - отнюдь не хобби частных лиц".

По мнению Гроссе-Бремера, Путин хотел бы видеть в качестве победителя парламентских выборов в Бундестаг в 2017 году "красно-красно-зеленую" коалицию (СДПГ, Левая партия и "зеленые". - Прим. ред.) - "в этом случае ему больше не пришлось иметь дело с Меркель". "Тесные отношения с Россией есть только у "Левых" и "Альтернативы для Германии", - сказал он. "Меркель читает Путину мораль в связи с кризисом на Украине, критикует нарушения прав человека, к тому же она единственная, кто может дать Путину отпор. Все это не нравится российскому президенту", - подчеркнул депутат.

Гроссе-Бремер считает, что "фейковые новости могут стать огромной угрозой для демократии, если политики не отреагируют на них". В этой связи депутат заявил о необходимости "вести более серьезную борьбу с врагом в сети" и призвал спецслужбы лучше анализировать кибератаки, выясняя, откуда они осуществляются и какую цель преследуют, передает корреспондент.

Между тем на прошлой неделе глава Ведомства по охране Конституции Германии Ханс-Георг Маасен заявил, что появляется все больше доказательств попыток Москвы повлиять на предстоящие выборы в Бундестаг. В частности, в ходе предвыборной кампании "может появиться информация, дискредитирующая определенных немецких политиков". Подобные манипуляции, добавил он, имели место в ходе недавних президентских выборов в США.