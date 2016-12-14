Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.70
USD
26.11
RUB
0.43
EUR
27.89
USD
26.25
RUB
0.43
EUR
28.66
USD
26.86
RUB
0.44
Новости
Мир
14 декабря 16, 09:23
ХДС: Путин будет манипулировать ради ухода Меркель
Меркель
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По мнению Гроссе-Бремера, главы парламентской фракции ХДС, Путин хотел бы видеть в качестве победителя парламентских выборов в Бундестаг в 2017 году "красно-красно-зеленую" коалицию - "в этом случае ему больше не пришлось иметь дело с Меркель".

Глава парламентской фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Михаэль Гроссе-Бремер считает, что в будущем году российский президент Владимир Путин пойдет на "организацию ложных новостей, с тем чтобы Ангела Меркель проиграла на выборах", сообщает корреспондент Frankfurter Allgemeine.

"Уход Меркель стал бы успехом для Путина", - заявил политик во вторник в Берлине, отметив, что "подобные манипуляции русских - отнюдь не хобби частных лиц".

По мнению Гроссе-Бремера, Путин хотел бы видеть в качестве победителя парламентских выборов в Бундестаг в 2017 году "красно-красно-зеленую" коалицию (СДПГ, Левая партия и "зеленые". - Прим. ред.) - "в этом случае ему больше не пришлось иметь дело с Меркель". "Тесные отношения с Россией есть только у "Левых" и "Альтернативы для Германии", - сказал он. "Меркель читает Путину мораль в связи с кризисом на Украине, критикует нарушения прав человека, к тому же она единственная, кто может дать Путину отпор. Все это не нравится российскому президенту", - подчеркнул депутат.

Гроссе-Бремер считает, что "фейковые новости могут стать огромной угрозой для демократии, если политики не отреагируют на них". В этой связи депутат заявил о необходимости "вести более серьезную борьбу с врагом в сети" и призвал спецслужбы лучше анализировать кибератаки, выясняя, откуда они осуществляются и какую цель преследуют, передает корреспондент.

Между тем на прошлой неделе глава Ведомства по охране Конституции Германии Ханс-Георг Маасен заявил, что появляется все больше доказательств попыток Москвы повлиять на предстоящие выборы в Бундестаг. В частности, в ходе предвыборной кампании "может появиться информация, дискредитирующая определенных немецких политиков". Подобные манипуляции, добавил он, имели место в ходе недавних президентских выборов в США.

Inopressa
Ещё по теме:
Кто придет после Меркель?
Bloomberg:В 2017-м нас ждет президентство Ле Пен и "Фрекзит"
Путин не допустит переизбрания Меркель
Контрразведка ФРГ видит угрозу для немецких политиков
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Умалишенного покушавшегося на Трампа посадили в тюрьму
noimageПовстанцы заключили соглашение о выходе из Алеппо
noimageСША считают конфликт между РФ и НАТО главной угрозой 2017
noimageМеркель не готова быть "лидером свободного мира"?
noimageВ Кремле одобрили выбор Трампа на должность госсекретаря США
Лента новостей
Загрузка...