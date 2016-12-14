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14 декабря 16, 11:00
США считают конфликт между РФ и НАТО главной угрозой 2017
НАТО
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В 2017 году главной мировой угрозой может стать конфликт между Российской Федерацией и странами НАТО.

Об этом сообщает доклад американского аналитического центра "Совет по международным отношениям".

Как отмечается, военное противостояние между Россией и НАТО может быть вызвано агрессивным поведением РФ в Восточной Европе.

Кроме того, на второе место аналитики поставили северокорейский кризис, который связан с испытаниями ядерного оружия, межконтинентальных баллистических ракет и провокациями военного характера.

В докладе также называются такие угрозы как возможность теракта на территории США или их союзников, нестабильная ситуация в Афганистане, война в Сирии и противостояние между Турцией и курдами.

Как сообща УРА-Информ, ранее страны Евросоюза согласовали план по безопасности и обороне. 
URA-Inform
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