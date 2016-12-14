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14 декабря 16, 11:24
Повстанцы заключили соглашение о выходе из Алеппо
повстанцы
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Сирийские повстанцы и чиновники ООН говорят, что оппозиция достигла соглашения с Россией о выходе из своего осажденного оплота в Алеппо.

"Сирийские повстанцы и чиновники ООН говорят, что оппозиция достигла соглашения с Россией о выходе из своего осажденного оплота в Алеппо. Эта сделка фактически означает сдачу войскам президента Башара Асада самого символичного и стратегически значимого города за всю пятилетнюю гражданскую войну", - сообщают Эрика Соломон и Назих Оссейран в The Financial Times.

"Заключенному во вторник соглашению предшествовало несколько дней переговоров при посредничестве Турции - ключевого защитника сирийской оппозиции - и России, армия которой вмешалась на стороне Асада", - говорится в статье. Количество мирных жителей, запертых внутри последнего двухкилометрового окруженного опорного пункта повстанцев в Алеппо, неизвестно, продолжают журналисты, но это шаткое перемирие дает им новую надежду, что после многомесячной осады кошмар постоянных бомбардировок и голода наконец закончится.

"Я даже не знаю, как описать чувства, которые испытываю сейчас, - сказал член оппозиционного совета Абдо Худр. - Я не могу быть счастлив, хотя теперь спасусь от смерти. Я также не могу злиться, хотя оставляю свою землю - землю, полную могил моих друзей и любимых".

"Сделка была достигнута, когда войска режима [Асада] при поддержке российских боевых самолетов и проиранских шиитских иностранных боевиков со всего региона почти добились полного контроля над городом после стремительного наступления, вырвавшего из рук повстанцев их последний крупный городской оплот. Сотни людей, в том числе женщины и дети, были убиты в ходе этих боевых действий", - указывают авторы статьи.

По условиям соглашения повстанцы смогут уйти с легким вооружением в западную сельскую местность провинции Алеппо.

"Повстанцы, борющиеся за окончание 40-летнего правления семьи Асада, ворвались в Алеппо в июле 2012 года, победно провозгласив его "кладбищем режима". Вместо этого город оказался разделен между правительственными войсками на западе и повстанцами на востоке и стал ключевым полем битвы, где может решиться судьба всей войны, - сообщает издание. - Теперь режим превратил Алеппо в кладбище чаяний повстанцев. В связи с потерей Алеппо оппозиции придется перейти к партизанским действиям в сельских районах, однако война будет и дальше бушевать в череде повстанческих оплотов по всей стране".

Inopressa
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