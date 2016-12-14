Умалишенного покушавшегося на Трампа посадили в тюрьму

Как выяснилось, гражданин Великобритании Майкл Стивен Сэндфорд сделал попытку убить миллиардера как раз во время предвыборного митинга в Лас-Вегасе.

Согласно решению суда, парня приговорили к году и одному дню тюрьмы. Такие сведения передает Deutsche Welle .

Впоследствии стало известно, что у Сэндфорда обнаружили расстройство психики, из-за этого он проведет в тюрьме на четыре месяца больше. Во время вынесения вердикта судья обратил внимание и на положительные отзывы о Майкле. Поэтому несколько смилостивился, и дал срок не полтора года, как настаивал на этом прокурор, а меньше.

После того, как Майкл выйдет на свободу, его депортируют на родину.

Напомним, что Сэндфорда задержали именно тогда, когда он намеревался отобрать у полицейского пистолет, дабы выстрелить в Трампа. Сначала ему грозило 20-30 лет, однако с учетом всех обстоятельств приговор смягчили.

Как сообщал "УРА-Информ", тем временем в США женщины отказались выходить на работу. Вместо этого они пошли на улицы с протестом против Дональда Трампа.