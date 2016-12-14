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14 декабря 16, 11:27
Умалишенного покушавшегося на Трампа посадили в тюрьму
Трамп
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К году тюрьмы служители Фемиды приговорили молодого человека, который совершил покушение на жизнь новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Как выяснилось, гражданин Великобритании Майкл Стивен Сэндфорд сделал попытку убить миллиардера как раз во время предвыборного митинга в Лас-Вегасе.

Согласно решению суда, парня приговорили к году и одному дню тюрьмы. Такие сведения передает Deutsche Welle .

Впоследствии стало известно, что у Сэндфорда обнаружили расстройство психики, из-за этого он проведет в тюрьме на четыре месяца больше. Во время вынесения вердикта судья обратил внимание и на положительные отзывы о Майкле. Поэтому несколько смилостивился, и дал срок не полтора года, как настаивал на этом прокурор, а меньше.

После того, как Майкл выйдет на свободу, его депортируют на родину.

Напомним, что Сэндфорда задержали именно тогда, когда он намеревался отобрать у полицейского пистолет, дабы выстрелить в Трампа. Сначала ему грозило 20-30 лет, однако с учетом всех обстоятельств приговор смягчили.

Как сообщал "УРА-Информ", тем временем в США женщины отказались выходить на работу. Вместо этого они пошли на улицы с протестом против Дональда Трампа. 
URA-Inform
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