Евросоюз мог исчезнуть уже в 2016 году

2016-й стал годом кризиса Евросоюза, констатирует Focus. Теперь 28 глав государств и правительств стран ЕС на последнем в уходящем году саммите хотят еще раз продемонстрировать дееспособность союза. "Но можно ли еще остановить его распад?" - задается вопросом автор статьи Мартина Фитц, признавая, что сегодня Евросоюз находится в таком безнадежном состоянии и настолько ослаблен, что его выживание совсем не гарантировано.

"То, что изначально задумывалось как модель гарантии мира, все больше страдает от выходящей за всякие рамки бюрократии, но прежде всего - от возрастающей концентрации на национальных интересах. Европа застряла в тяжелом кризисе именно в тот момент, когда она как никогда нужна для защиты демократии и свобод", - комментирует журналистка.

Одну из самых тяжелых ран европейскому единству нанес "Брекзит". "Вместе с британцами ЕС лишается второй по величине экономики и дипломатического тяжеловеса в ООН. Германия должна будет впредь обходиться без одного из своих важнейших союзников в борьбе за рыночную экономику", - говорится в статье.

Кроме того, по мнению большинства, важным в неминуемо затяжных переговорах о выходе Британии из ЕС станет сохранность самого Евросоюза. Существует угроза того, что за Британией могут последовать и другие страны, и тогда фундамент, на котором стоит ЕС, будет окончательно размыт, отмечает автор.

"Угроза распада ЕС все еще существует. Правые популисты, например, в Нидерландах или Франции, также требуют выхода из ЕС. В марте предстоят выборы в Нидерландах - согласно опросам, больше всего шансов у правопопулистской Партии свободы Герта Вилдерса. Во Франции у Марин Ле Пен с ее Национальным фронтом есть все шансы дойти по меньшей мере до второго тура выборов", - сообщает корреспондент.

Кроме того, продолжает Фитц, евроскепсис не чужд и Австрии: хотя Австрийская партия свободы и проиграла президентские выборы, однако ее лидер Хайнц-Кристиан Штрахер метит в федеральные канцлеры. "Италия, Венгрия и Польша - везде силы политического центра, поддерживающие европейский проект, уступают партиям, которые винят Брюссель практически во всех нынешних трудностях, с которыми сталкивается Евросоюз. И в Германии подобная тенденция на фоне предстоящих парламентских выборов может лишь усилиться", - уверена журналистка.

Самым большим вызовом для сплоченности внутри ЕС стал в прошлом году поток мигрантов, говорится в публикации. "Осенью 2015 года Меркель сильно ошиблась, рассчитывая на то, что Европа в едином порыве возьмется помогать тем, кто бежит от войны и бедности. Распределение беженцев по странам ЕС так и осталось нереализованным проектом. Здесь забуксовали, прежде всего, Польша, Чехия, Венгрия и Словакия. Две последние страны даже подали иски в Европейский суд в связи с решением о распределении квот. Тон в Европе становится все жестче - уже обсуждается возможность введения санкций против тех, кто отказывается принимать беженцев", - сообщается в статье.

Дополнительные трудности могут возникнуть, если Турция разорвет с ЕС миграционное соглашение, добавляет автор.

"Ситуация осложняется и терактами во Франции, Бельгии и Германии, за которыми стояли исламисты. Новая система контроля за въездом для неграждан ЕС будет призвана повысить стандарты безопасности. Еще один шанс на более тесное сотрудничество внутри Евросоюза обозначился в этом году в сфере оборонной политики. Здесь постоянно притормаживали британцы. После "Брекзита" Германия и Франция усилили свое давление с целью создания общей штаб-квартиры для координации иностранных операций. И тем не менее, всего этого недостаточно для создания единой европейской армии", - констатирует издание.

Европу продолжают раскалывать и последствия экономического и долгового кризиса. "И если у таких стран, как Германия, дела обстоят необычно хорошо, то страны Южной Европы страдают от высокого уровня безработицы, долгов и слабости экономики. (...) Не окончательно оправился от кризиса и евро", - пишет автор статьи.

"Однако самой большой проблемой ЕС, - отмечает в заключение Мартина Фитц, - становится исчезающее доверие. Для многих граждан Европа перестает быть чем-то само собой разумеющимся, они не связывают с ней надежды на лучшее будущее и на решение проблем - а ее саму воспринимают как проблему".