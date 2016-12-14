Развязка в Алеппо: все еще только начинается

Взяв Алеппо, Башар Асад и Москва завершают отвоевание "полезной Сирии", но сирийский диктатор хочет вернуть все. Повстанцы перейдут к партизанским действиям в сельских районах, прогнозируют СМИ, и многих мусульман кровопролитное разрушение Алеппо толкнет в ряды радикальных исламистов. Германия и Франция допускают введение санкций "против лиц и организаций, которые действуют в поддержку сирийских властей или от их имени".

"Сирийские повстанцы нахлынули в Алеппо летом 2012 года - на пике их тогда еще молодой и идеалистической революции, направленной против президента Башара Асада, - пишут журналисты The Washington Post. - Спустя четыре с половиной года, после гибели сотен тысяч людей, войска Асада во вторник готовились отвоевать город, ознаменовав таким образом конец эпохи восстания".

"Предпринятые в последний момент дипломатические усилия по спасению десятков тысяч людей, оказавшихся отрезанными от мира боевыми действиями или боящихся попасть в руки сил режима, привели к соглашению об эвакуации, достигнутому Россией и Турцией", - сообщает издание, добавляя, что конкретные детали сделки неясны и есть сомнения в ее выполнении.

Если эвакуация не будет осуществлена, кошмар может даже усугубиться, предупреждают организации ООН и правозащитные группы.

По данным Совета ООН по правам человека, в пригородах Алеппо солдатами режима в понедельник были убиты 82 мирных жителя. Также поступали сообщения о массовых расстрелах на месте, передает газета.

Сокрушительное поражение повстанцев стало на данный момент крупнейшей победой правительства Асада за всю пятилетнюю войну, но она не изменит направление развития конфликта и не положит конец войне, считают авторы.

"У режима нет возможности прекратить эту войну, даже при поддержке России", сказал один американский чиновник. Кроме того, "тактика выжженной земли будет приводить к появлению новых экстремистов".

"Тем не менее, взятие Алеппо будут помнить как символический рубеж, окончательное крушение мечты о более демократической Сирии, которая угасла уже давно", - говорится в статье. Алеппо стал символом провала сирийской революции, которая началась с мирных акций протеста против диктаторского режима, но превратилась в вооруженное восстание, участники которого, кроме всего прочего, нарушали многие пункты международного права, замечают авторы.

"Сирийские повстанцы и чиновники ООН говорят, что оппозиция достигла соглашения с Россией о выходе из своего осажденного оплота в Алеппо", - сообщают Эрика Соломон и Назих Оссейран в The Financial Times.Количество мирных жителей, запертых внутри последнего окруженного опорного пункта повстанцев в Алеппо, неизвестно, продолжают журналисты, но это шаткое перемирие дает им новую надежду, что после многомесячной осады кошмар постоянных бомбардировок и голода наконец закончится.

"Я даже не знаю, как описать чувства, которые испытываю сейчас, - сказал член оппозиционного совета Абдо Худр. - Я не могу быть счастлив, хотя теперь спасусь от смерти. Я также не могу злиться, хотя оставляю свою землю - землю, полную могил моих друзей и любимых".

"Сделка была достигнута, когда войска режима при поддержке российских боевых самолетов и проиранских шиитских иностранных боевиков со всего региона почти добились полного контроля над городом (...). Сотни людей, в том числе женщины и дети, были убиты в ходе этих боевых действий", - указывают авторы статьи.

"Повстанцы, борющиеся за окончание 40-летнего правления семьи Асада, ворвались в Алеппо в июле 2012 года, победно провозгласив его "кладбищем режима". Вместо этого город оказался разделен между правительственными войсками на западе и повстанцами на востоке и стал ключевым полем битвы, где может решиться судьба всей войны, - сообщает издание. - Теперь режим превратил Алеппо в кладбище чаяний повстанцев. В связи с потерей Алеппо оппозиции придется перейти к партизанским действиям в сельских районах, однако война будет и дальше бушевать в череде повстанческих оплотов по всей стране".

"Взяв восточное Алеппо, что было уже неотвратимо, Башар Асад и Москва завершают отвоевание "полезной Сирии" - территории, где живет примерно 60% населения, - пишет корреспондент Le Figaro Жорж Мальбрюно. - Но сирийский лидер, похоже, не желает этим довольствоваться, даже если придется столкнуться по этому пункту с российским союзником".

Под "полезной Сирией", как правило, понимают длинный коридор, который образуют главные города страны - Дамаск, Хомс, Хама, Дераа и теперь Алеппо, подконтрольные режиму, так же как прибрежные Латакия и Тартус, где находятся российские военные базы и вотчина семьи Асада. Как никогда ослабленные повстанцы вынужденно осели в провинции Идлиб на востоке, на севере у курдов и в пустыне на востоке, где ИГИЛ (запрещено в РФ. - Прим. ред.) контролирует Ракку и большую часть Дейр эз-Зора, пишет автор.

Чувствуя попутный ветер, Асад не хочет быть президентом страны, часть которой находится в руках Турции или курдов. "Мы хотим отвоевать все", - поделился с нами в конце октября в Дамаске один сирийский официальный представитель, пишет Мальбрюно. Но есть проблема: русские хотели бы довольствоваться "полезной Сирией".

Как бы то ни было, в ближайшее время - и это не было предусмотрено ранее - русские и сирийцы должны объединить силы, чтобы отвоевать Пальмиру, античный город, который в воскресенье перешел в руки "Исламского государства". Вскоре встанет новая задача - покорить Идлиб и прилегающий район, вотчину бывшей ветви сирийской "Аль-Кайды" (запрещенной в РФ. - Прим. ред.), куда переместились многие повстанцы.

После Алеппо "Москва хочет снова начать переговоры о переходе власти", - уверяет Ранда Кассис, представительница сирийской оппозиции, которую принимают в Москве. Но после поражения сил, противостоящих Асаду, Россия захочет поставить там других деятелей, более близких ее намерениям. По мнению Кассис, "Россия тогда будет нуждаться в европейской стране, которая поддержала бы ее планы, и ею могла бы стать Франция в случае избрания Франсуа Фийона".

Асад еще думает, что сможет предложить альтернативу хаосу и жизни при "Исламском государстве" и "Аль-Каиде", говорится далее. И результаты опроса, недавно проведенного американским Foreign Affairs среди 2 тыс. сирийских беженцев в Ливане, могут дать ему некоторую надежду: 39,4% сирийцев все еще его поддерживают, 52,7% находятся на стороне оппозиции и 8% не поддерживают никого, сообщает Мальбрюно.

Больше всего от возвращения Алеппо под контроль правительственных войск Асада выиграют исламисты, говорится в материале обозревателя Tagesspiegel Кристиана Бёмэ.

"Москва и Дамаск поставили шокированный мир перед фактом, который он не хотел воспринимать: судьба Алеппо была решена на поле боя, а не за столом переговоров в далекой Женеве или Вене", - говорится в статье. "Асад был для Путина лишь средством для достижения цели, - считает Бёмэ. - Эта цель - увеличить сферы влияния России и оказаться на равных с США".

Наступит ли теперь в Сирии "большой перелом"? Может ли Асад праздновать победу? Неужели он окончательно победил своих врагов? "До всего этого Асаду так же далеко, как Сирии до установления мира, - уверен Бёмэ: - Россия и Иран останутся необходимы 51-летнему правителю для сохранения власти. Алавитский режим своими руками создал себе новое поколение врагов".

Разрушение Алеппо толкнет многих мусульман на вступление в ряды радикальных исламистов. Наибольшую выгоду из сирийской трагедии извлекут "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство". В итоге "конфликт перейдет в новую фазу, а в измученной Сирии начнется длительная партизанская война с ежедневным террором, выходящим за пределами сирийских границ. Пугающая перспектива для Европы", - заключает журналист.

На фоне критической ситуации в Алеппо Германия и Франция ищут способы помочь нуждающемуся мирному населению. Во вторник Ангела Меркель и Франсуа Олланд во время совместного выступления в Берлине потребовали, чтобы на предстоящем саммите ЕС в четверг был "дан сигнал в поддержку жителей Алеппо", сообщает Frankfurter Rundschau.

Французский лидер допустил объявление "гуманитарного ультиматума". Олланд не объяснил, что именно он имеет в виду, но, "по-видимому, президент хочет привлечения к ответственности людей, виновных в военных преступлениях в Сирии", пишет автор статьи Торстен Кнуф.

Неделю назад оба политика совместно с главами государств и правительств Великобритании, Италии, Канады и США озвучили доклад по ситуации в Алеппо, в котором ООН призывают "начать расследовать сообщения о военных преступлениях и собирать доказательства для того, чтобы юридически преследовать виновных". Далее в документе говорится: "Мы готовы рассмотреть дополнительные ограничительные меры против лиц и организаций, которые действуют в поддержку сирийских властей или от их имени".

Эта формулировка допускает введение Западом новых санкций против России в связи с поддержкой сирийского режима, говорится в статье. Также Меркель и Олланд высказались за очередное продление санкций против Москвы в связи с Украиной.