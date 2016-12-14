Кровавый штурм Алеппо: Асад никого не пощадил -Фото,Видео

Накануне сирийская армия взяла под контроль Алеппо после кровавого штурма, выбив оппозицию из восточных кварталов города.

Генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что бомбардировки Алеппо сопровождались массовыми казнями. По его данным, в четырех районах Алеппо были собраны гражданские лица, в том числе женщины и дети, и казнены армией. Он призвал соблюдать правила ведения войны.

Сегодня, 14 декабря, как сообщают российские СМИ, боевики нарушили договоренность о выходе из Алеппо, перегруппировали силы и снова атаковали позиции правительственной армии. Военные Асада отбили атаку оппозиции, после чего продолжили зачистку восточного Алеппо.

За последние сутки подконтрольные боевикам районы покинули шесть тысяч мирных жителей. Город превращен в руины, уничтожены жилые кварталы, мечети, цитадель. Асад, как и Россия, называет кровавое взятие города "освобождением от террористов".





Офис Верховного комиссара ООН по правам человека вчера заявил, что располагает сведениями об убийстве правительственными войсками 82 мирных жителей в восточном Алеппо. Солдаты при штурме якобы врывались в дома и убивали граждан, в том числе женщин и детей. Советник ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгеленд обвинил в зверствах в Алеппо власти России и режим Башара Асада.



