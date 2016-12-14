Россия не может навести на Ближнем Востоке порядок

Башар Асад одержал победу в бойне за Алеппо, опираясь на помощь России и Ирана. Что будет дальше? - задается вопросом обозреватель Suddeutsche Zeitung Томас Авенариус.

"Не успели солдаты Асада ворваться в захваченную восточную часть Алеппо, как расстреляли более 80 мирных жителей; из города Хама пришло известие о газовой атаке - по некоторым данным, погибли почти 100 человек. О подобных зверствах мир в ближайшие недели будет слышать чаще, чем хотелось бы", - уверен автор публикации.

"Поражение повстанцев в Алеппо масштабно. Город был не просто важной метрополией, восточную часть которой они контролировали. Поделенный между воюющими сторонами Алеппо стал символом того, что восстание против правящего десятилетиями клана Асадов не могло привести ни к чему лучшему, чем смерть, разрушения и насилие со стороны бородатых джихадистов. В Сирии, как и в Алеппо, сошлись не меньшинство с большинством - против диктатора и его живодеров восстало не подавляющее большинство сирийцев. Сирийское общество было и остается расколотым: с Асадом или без него", - продолжает Авенариус.

"Война не закончится падением Алеппо. Повстанцы изменят тактику: будут использовать автомобили, начиненные взрывчаткой, снайперов, перейдут к партизанской войне. Сегодня никто не может сказать с уверенностью, что Асаду удастся вернуть контроль над всей страной. Пример Ирака показывает, как арабское национальное государство может превратиться в дьявольский котел, в котором этнические и религиозные группы систематически истребляют друг друга и не в состоянии сосуществовать, - говорится в статье. - Асад создал благодатную почву для подобной религиозной войны, наняв военизированные отряды из соседних Ливана, Ирака, Ирана и Афганистана".

"Асад давно бы проиграл эту войну без помощи российских бомб и иранских военных. Теперь они потребуют права голоса - и в самой Сирии, и в регионе. Положит ли это начало новому порядку на Ближнем Востоке, сотрясаемом с 2011 года гражданскими войнами? Возьмет ли Россия на себя роль шерифа, которую больше не хотят или не могут исполнять уставшие от ближневосточных войн Соединенные Штаты?" - пишет Авенариус.

"Скорее всего, нет, - полагает автор. - У Москвы для этого нет ни экономического потенциала США, ни исходящей от Америки особой притягательной силы. Несмотря на весь арабский антиамериканизм, сила, способная навести порядок, нужна региону больше, чем бомбы. Но для этого нужно вызывать восхищение - пусть даже гамбургерами или поп-музыкой. Воинственный Путин - реалист, и он понимает, что может разве что финансировать режим. Он хочет влияния на Ближнем Востоке, а не ответственности".

Иран тоже не может стать в регионе силой, устанавливающей стабильный порядок, уверен журналист. "Шииты - религиозное меньшинство, и персы - заклятые враги арабов. Иранцы могут громогласно заявить о себе, но они не способны долго главенствовать над суннитами, - говорится в статье. - Асад может чувствовать себя триумфатором, Москва и Тегеран могут поздравить друг друга, однако эта победа мало что принесет Ближнему Востоку - только неопределенность".