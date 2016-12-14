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14 декабря 16, 17:28
Навальный будет баллотироваться в президенты РФ
Навальный
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Навальный, российский оппозиционный лидер, планирует баллотироваться в президенты в 2018 году.

"Алексей Навальный, российский оппозиционный лидер и антикоррупционный блогер, планирует баллотироваться в президенты в 2018 году. Этот шаг может потрясти политическую сцену, на которой доминирует Владимир Путин", - сообщает Кэтрин Хилле в Financial Times.

"К сожалению, мы уже привыкли к тому, что голосование ничего не решает. Не удивительно, ведь настоящих выборов в России не было с 1996 года, и это одна из причин нашего бедственного положения. Ведь те, кто сейчас у власти, находятся у нее уже 17 лет, и они уже перестали реагировать на любые замечания, - сказал Навальный в видеообращении, опубликованном в его блоге. - Без конкуренции любая власть постепенно деградирует".

Журналистка указывает, что Навального считают единственным оппозиционным политиком, который может соперничать с Путиным, и напоминает, что в 2013 году он получил 27% голосов на выборах мэра Москвы, несмотря на притеснения и недопуск к крупным СМИ.

"Адвокат по образованию, он возглавляет неправительственный Фонд по борьбе с коррупцией, регулярно публикующий разоблачения, в которых главные чиновники правительства и другие приближенные Путина обвиняются в коррупции", - сообщает Хилле.

"Политическую карьеру Навального тормозят судебные дела, которые, по его словам, политически мотивированы. Ранее его помещали под домашний арест и отстраняли от участия в выборах. Однако Кремль не стал сажать Навального в тюрьму, чтобы, по мнению критиков, не дать ему стать мучеником", - говорится в статье.

В прошлом месяце Верховный суд РФ отменил приговор, согласно которому Навальный признавался виновным в мошенничестве, так как Европейский суд по правам человека указал, что оппозиционера судили несправедливо. В результате с Навального был снят запрет на участие в выборах, сообщает автор.

"Однако это дело вернули в суд низшей инстанции, так что Навального снова судят по обвинению в мошенничестве, и, если его признают виновным, ему могут опять запретить участие в выборах", - указывает Хилле.

Inopressa
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