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15 декабря 16, 08:59
Путин лично участвовал во вмешательстве в выборы в США
Владимир Путин
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По информациии NBC, у разведки США есть большая степень уверенности в причастности лично Путина к кибер-кампании по вмешательству в выборы
"С большой степенью уверенности" в разведке США считают, что президент России Владимир Путин лично принимал участие в российской кампании по вмешательству в президентские выборы. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.  

Двое высокопоставленных чиновников, которые имеют прямой доступ к информации, говорят, что Путин лично руководил, как взломанный материал Демократической партии просочился в СМИ и был использован. Такие сведения получены от дипломатов и шпионов, которые работают на союзников США.  

У Путина было много целей, отметил источник. То, что начиналось с "вендетты" Хиллари Клинтон превратилось в попытку показать коррупцию в американской политике и отделить союзников США, создав образ, что другие страны не могут рассчитывать на Соединенные Штаты как мирового лидера.  

ЦРУ пришло к выводу, что российское правительство хотело избрания Дональда Трампа. ФБР и другие агентства полностью разделяют это мнение, но некоторые чиновники считают, что Россия намеревалась именно навредить Клинтон.  

Отмечается, что вмешательство Путина оказалось гораздо более значительным, чем сообщалось раньше. Только высокопоставленные российские чиновники могли утверждать действия в рамках кампании по вмешательству в выборы.  
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