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15 декабря 16, 09:35
Румыния увеличивает военное присутствие в Черном море
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Румыния планирует увеличить с 2017 года оборонный бюджет до 2% от ВВП, а также усилить свой оборонный потенциал черноморской акватории.

Об этом заявил министр обороны Румынии Михня Моток, передает AP.

"Россия существенно укрепила свои позиции в регионе Черного моря, а Румыния не может оставаться равнодушной к этому фактору", - заявил он.

Отмечается, что относительно будущего с 2017 года увеличения оборонного бюджета страны до 2% от ВВП. Также Моток подчеркнул, что "Румыния лишь укрепляет свою обороноспособность и ни в коем случае не имеет целью включиться в очередную гонку вооружений".

Кроме того, он также выразил надежду, что в долгосрочной перспективе ситуация в регионе улучшится.    

Как сообщал "УРА-Информ", ранее  Россия заблокировала многие документы ОБСЕ по Украине. 
URA-Inform
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