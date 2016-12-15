Румыния увеличивает военное присутствие в Черном море

Об этом заявил министр обороны Румынии Михня Моток, передает AP.

"Россия существенно укрепила свои позиции в регионе Черного моря, а Румыния не может оставаться равнодушной к этому фактору", - заявил он.

Отмечается, что относительно будущего с 2017 года увеличения оборонного бюджета страны до 2% от ВВП. Также Моток подчеркнул, что "Румыния лишь укрепляет свою обороноспособность и ни в коем случае не имеет целью включиться в очередную гонку вооружений".

Кроме того, он также выразил надежду, что в долгосрочной перспективе ситуация в регионе улучшится.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Россия заблокировала многие документы ОБСЕ по Украине.