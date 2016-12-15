Могерини: Решения ЕС по РФ не зависят от позиции США

Они не зависят от позиции по этому поводу будущей администрация Соединенных Штатов Америки во главе с Дональдом Трампом. В этом заверила журналистов газеты The Wall Street Journal во время интервью верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Могерини.

При этом она отметила, что, какие бы решения не принял Трампа и его будущая Администрация, ЕС и дальше будет связывать свои экономические ограничения с прогрессом имплементации минских мирных договоренностей между Москвой и Киевом. В то же время Могерини заверила, что ЕС готовится к тому, чтобы в отношениях с будущей администрацией США играть роль более ориентированную на совершение сделок, которые в равной степени учитывали бы интересы обеих сторон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 14 декабря, депутаты Европарламента на пленарной сессии проголосовали за резолюцию по корректировке внешнеполитической стратегии ЕС. Среди прочего речь шла о более реалистичной политике в отношении России, а именно о возможности расширения санкций.