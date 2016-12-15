Британия одобрила зачатие ребенка от трех родителей

Британское управление по эмбриологии и искусственному оплодотворению (HFEA) одобрило рождение детей от одного мужчины и двух женщин.
Первый такой ребенок может появиться на свет в конце 2017 года. HFEA будует выдавать лицензии клиникам и пациентам на такие процедуры.
Использование ДНК трех человек позволит предотвратить рождение детей с неизлечимыми митохондриальными заболеваниями.
Митохондриальные заболевания - нарушение функций головного мозга, мускульная дистрофия, пороки сердца, слепота и другие - вызываются дефектами митохондрий (часть клеточной структуры, которая отвечает на энергоснабжение клетки) в клетках матери.
Порой такие заболевания приводят к смерти. Митохондриальные болезни обнаруживают у одного из 4,3 тыс. детей.
Революционный способ трехстороннего экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) был разработан в Университете Ньюкасла.