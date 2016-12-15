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15 декабря 16, 17:49
Британия одобрила зачатие ребенка от трех родителей
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Первый такой ребенок может появиться на свет в конце 2017 года.
Первый такой ребенок может появиться на свет в конце 2017 года.

Британское управление по эмбриологии и искусственному оплодотворению (HFEA) одобрило рождение детей от одного мужчины и двух женщин.

Первый такой ребенок может появиться на свет в конце 2017 года. HFEA будует выдавать лицензии клиникам и пациентам на такие процедуры.

Использование ДНК трех человек позволит предотвратить рождение детей с неизлечимыми митохондриальными заболеваниями.

Митохондриальные заболевания - нарушение функций головного мозга, мускульная дистрофия, пороки сердца, слепота и другие - вызываются дефектами митохондрий (часть клеточной структуры, которая отвечает на энергоснабжение клетки) в клетках матери.

Порой такие заболевания приводят к смерти. Митохондриальные болезни обнаруживают у одного из 4,3 тыс. детей.

Революционный способ трехстороннего экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) был разработан в Университете Ньюкасла.

Во время трехстороннего ЭКО митохондрии берут у здоровой женщины-донора. Поскольку у митохондрии есть своя ДНК, то получается, что у ребенка в результате будут ДНК трех родителей.

ДНК митохондрии не влияет на внешность и другие характеристики будущего младенца, утверждают ученые, поэтому ребенок будет похож на своих родителей.

 
У этой технологии есть и противники - в частности, представители Римско-католической и Англиканской церквей. Они считают трехстороннее ЭКО неэтичной и небезопасной процедурой.

Правозащитники, выступающие против генетических изменений, опасаются, что трехстороннее ЭКО позволит создавать так называемых "дизайнерских детей". По их мнению, такая процедура позволит родителям "управлять" внешностью ребенка - например, подбирать цвет глаз, кожи.
Korrespondent
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