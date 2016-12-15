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15 декабря 16, 23:14
Нидерланды договорились с ЕС об ассоциации с Украиной
Марк Рютте
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Договоренность является обязывающей для всех 28 членов ЕС и может быть изменена только единогласным решением
Страны ЕС договорились о юридически обязывающем решении, которого хотели добиться Нидерланды для завершения ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на брифинге, передает Укринформ.

"Мы пришли к юридически обязывающему решению Совета ЕС, решению глав государств и правительств, которое дает ответ на все вопросы, которые имели Нидерланды", - сказал Рютте.

Он заявил, что это не было простым или приятным решением, и некоторые страны ЕС пошли на значительные уступки для его принятия.

"Это было необходимо, поскольку это обеспечивает возможность двигаться единым фронтом против дестабилизирующей внешней политики России", - сказал он.

Голландский премьер отметил, что решение является обязывающим для всех 28 членов ЕС и может быть изменено только единогласным решением.

"Проект решения устанавливает, что соглашение об ассоциации не является ступенькой на пути к членству в ЕС сейчас или в будущем, оно не включает гарантий коллективной безопасности, не ведет к каким-либо формам обязательного военного сотрудничества, не позволит украинцам работать в ЕС. На основании этого соглашения Украина не будет получать дополнительное финансирование. Кроме того, Украина должна сделать все от нее зависящее для борьбы с коррупцией, и если этого не произойдет, это будет иметь последствия для продолжения внедрения соглашения об ассоциации ", - сказал он.

Рютте сообщил, что Нидерландское правительство как можно скорее предложит парламенту завершить ратификацию документа с учетом этого решения.

Нидерланды являются единственной страной ЕС, не ратифицировавшей соглашение об ассоциации с Украиной. На внутреннем референдуме, который состоялся в апреле 2016 года, большинство граждан проголосовали против ратификации документа.

Правительство премьер-министра Марка Рютте выступает за ратификацию, но заявляет, что нужно принять во внимание результаты референдума. Как компромисс Нидерландцы предлагают, чтобы ЕС принял определенные ограничения для Украины.


Источник: liga.net
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