Нидерланды договорились с ЕС об ассоциации с Украиной

Страны ЕС договорились о юридически обязывающем решении, которого хотели добиться Нидерланды для завершения ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на брифинге, передает Укринформ.





"Мы пришли к юридически обязывающему решению Совета ЕС, решению глав государств и правительств, которое дает ответ на все вопросы, которые имели Нидерланды", - сказал Рютте.





Он заявил, что это не было простым или приятным решением, и некоторые страны ЕС пошли на значительные уступки для его принятия.





"Это было необходимо, поскольку это обеспечивает возможность двигаться единым фронтом против дестабилизирующей внешней политики России", - сказал он.





Голландский премьер отметил, что решение является обязывающим для всех 28 членов ЕС и может быть изменено только единогласным решением.





"Проект решения устанавливает, что соглашение об ассоциации не является ступенькой на пути к членству в ЕС сейчас или в будущем, оно не включает гарантий коллективной безопасности, не ведет к каким-либо формам обязательного военного сотрудничества, не позволит украинцам работать в ЕС. На основании этого соглашения Украина не будет получать дополнительное финансирование. Кроме того, Украина должна сделать все от нее зависящее для борьбы с коррупцией, и если этого не произойдет, это будет иметь последствия для продолжения внедрения соглашения об ассоциации ", - сказал он.





Рютте сообщил, что Нидерландское правительство как можно скорее предложит парламенту завершить ратификацию документа с учетом этого решения.





Нидерланды являются единственной страной ЕС, не ратифицировавшей соглашение об ассоциации с Украиной. На внутреннем референдуме, который состоялся в апреле 2016 года, большинство граждан проголосовали против ратификации документа.





Правительство премьер-министра Марка Рютте выступает за ратификацию, но заявляет, что нужно принять во внимание результаты референдума. Как компромисс Нидерландцы предлагают, чтобы ЕС принял определенные ограничения для Украины.







