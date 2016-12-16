Меркель заявила, что продление санкций не связанно с Трампом

Оно не связано с попытками предвидеть, какой будет политика нового президента Соединенных Штатов Америки. Такое мнение высказала на брифинге в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, ослабить санкции ЕС против России не позволяет недостаточный прогресс в реализации минских соглашений по Украине. Французский президент и я сообщили лидерам стран-участникам ЕС о ситуации с реализацией минских договоренностей. К сожалению, они продвигаются медленно, но это единственный фундамент, который у нас есть и этого не достаточно для того, чтобы мы могли сказать, что на этом основании мы можем ослабить санкции, − отметила канцлер, добавив, что санкции, "как было утверждено политически", будут продлены еще на шесть месяцев, и это будет осуществлено во вермя соответствующего технического процесса.

Эту же позиция высказал и глава Европейского совета Дональд Туск. По его словам, еще слишком рано говорить о том, какой будет политика новой американской администрации в отношении России. Вместе с тем, агентство Reuters, ссылаясь на свои источники в ЕС, отмечает, что участники саммита при обсуждении санкций против России учитывали факт избрания на пост президента США Дональда Трампа.

Было высказано мнение, что затягивание этого вопроса или пролонгация ограничений на короткий период времени стало бы "плохим сигналом новому главе Белого дома". При этом часть стран, в том числе и Польша, требовали продление санкций на год, однако против этого выступили некоторые другие члены ЕС. В частности Италия, требовала скорого возобновления бизнес-связей с Россией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лидеры Европейского союза в четверг, 15 декабря, договорились продлить экономические санкции против Российской Федерации. Такое решение было принято из-за "беспорядков" в Украине. Санкции будут продлены на шесть месяцев до середины 2017 года.