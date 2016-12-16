Саммит ЕС и тень Путина

Трагедия в сирийском Алеппо "выставляет напоказ поразительную неспособность Евросоюза к каким-либо действиям на протяжении нескольких последних лет", пишет Никлаус Нусплигер на страницах швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung.

Даже если более тесное сотрудничество в вопросах обороны, о которых ЕС договорился на последнем в 2016 году саммите в Брюсселе, "и принесет плоды, то дело все равно не дойдет до военного вмешательства". Путин же, как отмечает автор, "не испытывает никаких угрызений совести при реализации своих интересов".

Тем не менее, главы европейских стран "дали зеленый свет на продление действующих экономических санкций еще на шесть месяцев", говорится далее. Несмотря на то, что "накануне саммита глава словацкого правительства Роберт Фицо высказался против них, да и не вполне ясно представляется будущее американских санкций против Москвы при Дональде Трампе, французский президент Олланд и канцлер Германии Меркель сделали упор на том, что недостаточная реализация минского протокола не позволяет отменить санкции".

Санкции, как напоминает издание, были введены в 2014 году в связи с агрессивной политикой России в отношении Украины. Поводом для кризиса послужило соглашение об ассоциации Украины с ЕС. В четверг соглашение вновь стало предметом новых ожесточенных дискуссий в Брюсселе. Так, в апреле нынешнего года граждане Нидерландов в ходе референдума проголосовали против ратификации соглашения. Теперь же голландскому премьер-министру Марку Рутте все же удалось "заставить своих коллег по ЕС принять дополнительное соглашение, которое развеет появившиеся накануне референдума опасения и все-таки позволит голландцам ратифицировать соглашение".