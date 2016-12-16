Красный Крест массово эвакуирует людей из Алеппо

В Алеппо продолжается эвакуация повстанцев и мирных жителей из восточных районов города. Режим прекращения огня за минувшую ночь не нарушался, рассказали представители Международного комитета Красного Креста. Однако десятки тысяч человек еще ждут возможности покинуть город, передает Би-би-си.

По оценкам ООН, в восточных кварталах города эвакуации ожидают еще около 50 тысяч человек.

"Нам удалось отправить два эвакуационных конвоя, это 3 тысячи человек, из них примерно 40 раненных. Эвакуация продолжается. Это значит, нам нужно продолжать работу круглые сутки. Мы определенно не хотим терять темп, потому что люди здесь находятся в отчаянной ситуации", — рассказал Би-би-си официальный представитель Красного Креста Павел Крзисик.

Президент Сирии Башар Асад в видеообращении в четверг назвал вытеснение повстанцев из Алеппо "историческим событием".

В то же время, страны Запада критикуют сирийскую армию и действующие совместно с ней военизированные группировки в использовании жестоких методов подавления сопротивления в городе, что привело к множеству смертей среди мирного населения.

Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года — в осаде. Сирийские власти заявили о взятии города под полный контроль во вторник. Однако после заявлений о прекращении огня боевые действия возобновились.

В четверг глава МИД Британии Борис Джонсон вызвал российского посла Александра Яковенко и посла Ирана Хамида Баединежада, чтобы выразить им озабоченность действиями России и Ирана — главных союзников Башара Асада — в Сирии.

В ООН заявили, что во всех зверствах и казнях, которые сейчас происходят в Алеппо, виновны власти РФ и режим Асада.