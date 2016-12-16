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16 декабря 16, 10:24
В Пекине объявлен "красный" уровень тревоги из-за смога
Смог,Пекин
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В Пекине впервые в этом году объявили наивысший, "красный" уровень тревоги.

Такое решение было принято из-за предстоящего резкого ухудшения качества воздуха. Тревога также объявлена в еще 22 городах Китая. Как сообщают местные СМИ, муниципальные власти сообщили, что особый режим начнет действовать в пятницу, 16 декабря с двух часов дня и будет снят в шесть часов вечера 21 декабря.

Вместе с тем метеорологи сообщают, что в Пекине и близлежащих городах уровень загрязнения воздуха составит от "среднего" до "сильного" и выше. После 21 декабря ожидают постепенное улучшение качества воздуха.

В эти дни вводятся обязательные меры, среди которых сокращение движения автотранспорта, считающегося главным источником загрязнения воздуха. Также будут приостановлены занятия в школах и детских садах, дороги будут промывать от пыли как минимум раз в день, будут заморены строительные работы и закроются промышленные предприятия, загрязняющие атмосферу.

Детям и пожилым людям власти не рекомендуют выходить на улицу, остальным советуют надевать защитные маски при выходе на улицу и восполнять недостаток кальция, употреблять витамин D, есть рыбу и пить больше воды.

При этом медики предупреждают, что смог может вызвать рак легких и привести к различным заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Напомним, 4 декабря в Пекине был объявлен " оранжевый" уровень предупреждения из-за густого смога.

Как сообщал УРА-Информ, в Китае из-за сильного тумана произошла масштабная авария. На трассе Пекин – Гонконг столкнулись 56 автомобилей. По официальной информации в результате аварии десять человек погибли, еще 95 получили травмы разной степени тяжести.
URA-Inform
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