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16 декабря 16, 10:58
Санкции как маскировка беспомощности
санкции
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Запад просчитался, уверено большинство немецких экспертов.

Что делать дальше с Сирией, как вести себя с Россией? После падения Алеппо немецкие политики ищут выход из кризиса, в котором оказались многие существующие союзы. Путин остается значимой фигурой, констатирует Die Zeit.

"Почти полмиллиона жертв, растерзанная страна и диктатор, наслаждающийся триумфом: то, что начиналось как мирный протест, вылилось в конфликт с переплетающимися интересами повстанцев и их иностранных покровителей, сирийских военных и международных игроков. Положить конец этому конфликту не способны и мирные переговоры в Женеве. На фоне кадров из Алеппо встает много вопросов, в том числе и о том, как было бы лучше поступить и что же теперь делать. На международной арене все замерло в ожидании позиции будущей администрации США", - пишет автор публикации Тильман Штеффен.

"Запад допустил ошибки и просчитался - в этом сходится большинство немецких политиков, занимающихся внешнеполитическими вопросами. Еще несколько лет назад было немало тех, кто предрекал скорый конец режима. Но благодаря российской и иранской поддержке Асаду не только удалось удержаться в седле, но и добиться решающих военных побед. Кроме того, было ошибочным отказываться от идеи введения бесполетной зоны в небе над Сирией, которая стала бы мерой, направленной, в том числе, и против действий России и сирийского режима", - анализирует автор.

По словам Рупрехта Поленца, в прошлом авторитетного политика, занимающегося внешнеполитическими вопросами (ХДС), а сегодня возглавляющего Немецкое общество по изучению Восточной Европы, "можно было предотвратить наихудший сценарий". Норберт Реттген, глава внешнеполитического комитета Бундестага, сетует на то, что Западу так и не удалось прийти к единой политике в отношении Сирии. "Ужасающим провалом мирового сообщества" называет ситуацию в Алеппо и внешнеполитический эксперт фракции социал-демократов в немецком парламенте Нилс Аннен.

"Расследование военных преступлений и других нарушений затруднено из-за того, что многое зависит в этом вопросе от ООН, а тут имеет место блокада со стороны России", - говорится в статье.

Штефан Либих, внешнеполитический эксперт Левой партии, указывает на то, что существует много доказательств, которые должны оцениваться независимой инстанцией. Эксперт Поленц уверен в том, что "в распоряжении русских находится высокоточное оружие - когда авиаудары наносятся по больницам, речь должна идти о преднамеренных действиях. Аннен высказывается за юридическую проработку - по аналогии с Международным трибуналом по бывшей Югославии.

"Политика санкций за последние годы не способствовала серьезной смене российской позиции", - отмечает Либих. Эксперт надеется на новый раунд женевских переговоров. Эту точку зрения разделяет и Нилс Аннен. Требование относительно введения новых санкций "эмоционально понятно, но в политическом плане стало бы неумным ходом", поскольку переговоры могут принести результат только посредством убедительных политических аргументов, а не штрафов. Россию не вернешь санкциями за стол переговоров. "Санкции лишь маскируют собственную беспомощность". Эксперт видит возможность для сотрудничества с Россией, например, в вопросах борьбы с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация. - Прим. ред.). Однако это может продлиться не одно десятилетие, предрекает Аннен.

"Сегодня мы подобны тем, кто смотрит в стеклянный магический шар", - считает Либих. Можно предположить, что будущий глава Госдепа Рекс Тиллерсон из-за экономических интересов будет проводить внешнюю политику, ориентированную на Россию. Либих выступает за то, чтобы подумать о новых союзах. "Мы должны искать общее и с государствами, далекими от демократии, например, с Китаем. В борьбе с ИГИЛ у всех есть общие интересы".

Эксперт Рупрехт Поленц, со своей стороны, считает Трампа опасным, поскольку тот непредсказуем. Для Путина непредсказуемость является стратегическим средством привлечь внимание. "Когда действуют два непредсказуемых игрока, чего-то постоянного ждать не приходится", - приходит к нерадостному выводу Поленц.

Inopressa
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