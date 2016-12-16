Японцев пустят в ранее закрытые районы российских Курил

Президент РФ Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ договорились о том, чтобы обеспечить доступ бывших японских жителей Южных Курил на эти острова.

"Премьер-министр вчера в беседе с глазу на глаз уделил этому много внимания, передал мне письма граждан Японии, которые стремятся к такому неформальному взаимодействию с российскими гражданами на этих островах", – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Абэ.

"Мы договорились о том, что сделаем все, чтобы максимально обеспечить им свободный доступ даже в те районы, которые до сих пор были для них закрыты", – продолжил президент РФ.

Путин заявил, что они с Абэ поручили МИД РФ и Японии обсудить возможность упрощения порядка посещения японцами могил своих родственников на Курильских островах. Он отметил, что предложил ввести режим свободного приграничного передвижения жителей Сахалинской области и острова Хоккайдо.

В свою очередь Синдзо Абэ заявил, что договорился с Путиным о режиме совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, который, по его словам, не только не нанесет ущерба решению проблемы мирного договора, но и создаст условия для его заключения.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне стало известно, что Россия и Япония могут объявить о совместной работе на Курилах.

Ранее Владимир Путин сказал, что не видит политических ограничений для безвизовых поездок граждан Японии на Южные Курилы.