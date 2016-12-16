Джентилони блокировал продление санкций против России на год

На саммите лидеров Европейского союза (ЕС) Италия блокировала продление санкций против России сроком на один год, а также их расширение за действия в Сирии.

Об этом после саммита заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони, передает "Радио Свобода".

"У нас была дискуссия, которая, к счастью, закончилась без учета варианта, который был бы, по моему мнению, ошибочным, — реагировать на ситуацию в Сирии и Алеппо санкциями ЕС против России", — отметил Джентилони.

В частности, Италия была среди тех стран, которые не поддержали инициативу Польши и Британии о расширении санкций. Кроме того, Италия заблокировала увеличение срока действия санкций до одного года. "Некоторые из наших коллег стремились бы, возможно, продлить санкции на 12 месяцев, но на самом деле это было ясно от начала, что можно поддерживать наш нынешний формат", — добавил глава Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, в ЕС договорились продлить санкции против России до середины 2017 года.

