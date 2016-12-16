Путин поведал, что ждет Сирию

В частности, Владимир Путин считает, что в скором будущем страну может ожидать прекращение огня. Гражданская война закончится примирением сторон об остановке боевых действий.

Об этом он сказал во время своего рабочего визита в Японию, передает AFP.

"Следующим шагом (после Алеппо - ред.) будет достижение согласия о полном прекращении огня по всей Сирии. Мы активно ведем переговоры с членами вооруженной оппозиции при посредничестве Турции", – резюмировал российский лидер.

По его словам, стороны намерены провести мирные переговоры, которые, возможно, состоятся в казахстанской столице – Астане.

Как сообщал "УРА-Информ", Пентагон намерен направить в Сирию еще 200 военнослужащих. Все они высадятся в Ракке.