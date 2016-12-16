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16 декабря 16, 12:59
Эвакуация на востоке Алеппо приостановлена
Алеппо
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На данный момент эвакуация мирных граждан из восточной части сирийского города Алеппо приостановлена.

Повстанцы не выполняют условий договоренности о перемирии, поэтому вывоз людей прекращен. Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил представитель сирийских силовых структур в пятницу, 16 декабря. По его словам, на месте, где находятся автобусы для эвакуации людей, слышны взрывы.

В то же время представителей повстанцев и Сирийского наблюдательного центра по правам человека заявил, что людям, для ускорения эвакуации, разрешили пользоваться собственными транспортными средствами.

Напомним, специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что в восточном Алеппо остаются еще около 50 тысяч человек. Гражданских лиц предполагается вывезти в западную часть города, а повстанцев и их семьи - в провинцию Идлиб, находящуюся под контролем оппозиции и боевиков.

Как сообщал УРА-Информ, эвакуация из восточного Алеппо началась 15 декабря и продолжилась всю ночью. Международный комитет Красного Креста по состоянию на утро пятницы, 16 декабря, эвакуировал с восточного Алеппо около трех тысяч человек.
URA-Inform
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