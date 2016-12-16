Lufthansa договорилась со своим персоналом

Стороны договорились об урегулировании отношений до конца января 2017 года. Такие сведения передает DW. Напомним, что бастовать пилоты начали из-за несоответствия, по их мнению, оплаты труда, а также дополнительный пособий с уровнем выполняемой работы.

Страйк продолжался шесть дней.

Для того, чтобы переговоры завершились, был приглашен специальный медиатор. Именно его вмешательство гарантировало эффективные результаты общения двух сторон.

В профсоюзе, в свою очередь, также пообещали не устраивать стачек.

Как сообщал "УРА-Информ", во время забастовки пилотов Lufthansa пришлось отменить сотни рейсов. В компании подсчитали – каждый день такой стачки обошелся авиаперевозчику в десять миллионов евро.