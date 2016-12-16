Почему российские СМИ молчат о войне в Сирии

Как ООН, так и представители Запада подвергают Россию жесткой критике из-за ее действий в Сирии - в самой России, напротив, мало кто знает об ужасах, творящихся там, пишет Sueddeutsche Zeitung.

"Пять российских телеканалов направили своих лучших журналистов, чтобы задать премьер-министру Медведеву вопросы, касающиеся итогов уходящего года. Однако слово, которое во всем мире за последние месяцы стало синонимом страшных событий, происходящих при непосредственном участии России, не было произнесено российским премьером ни разу. Об Алеппо Медведев так и не упомянул", - констатирует автор публикации Юлиан Ханс.

"Вместо этого Медведев говорил о надежде на небольшой экономический рост в новом году, о возможной налоговой реформе. О плюсах и минусах социальных сетей, селфи на рабочем месте, о Дональде Трампе и перспективах налаживания российско-американских отношений", - передает московский корреспондент издания.

И лишь в конце выступления, которое телевидение транслировало в режиме реального времени, Медведев обмолвился об освобождении Пальмиры, города, который "несколько дней назад был снова захвачен боевиками ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации. - Прим. ред.). Даже журналисты критически настроенных "Дождя" и РБК, которых пригласил Медведев, считающийся более либеральным, чем Путин, не задали вопросов об Алеппо".

"Прокремлевские СМИ чествуют падение Алеппо как освобождение города. Они показывают ликующих людей, благодарно приветствующих солдат сирийского диктатора Асада, грузовики российской армии, которые привезли гуманитарную помощь в оккупированный уже несколько месяцев город. В репортажах сообщается и о подвалах, в которых противники режима пытали людей".

Обвинения ООН, стран Запада и международных гуманитарных организаций появляются в репортажах только в связи с их опровержением. "В России мало кого заинтересовал тот факт, что в четверг в Брюсселе канцлер Меркель назвала российские действия в Сирии "преступлением", - констатирует журналист.

"В российском сегменте интернета - где, как правило, идут ожесточенные дискуссии - практически не ведется дебатов о роли России в Сирии", - замечает автор и указывает на то, что, в отличие от Украины, где события на Майдане, а затем и война рассматривались как возможный сценарий развития событий в России, Ближний Восток далеко.

Как показывает опрос, проведенный "Левада-центром" в октябре этого года, лишь 18% россиян следят за событиями в Сирии и только 48% российских респондентов опасаются того, что война в Сирии может вылиться в третью мировую. Судьба самих сирийцев вообще отходит на последний план, резюмирует автор.