От Трампа больше всех пострадает Европа

Эксперт по геополитике и глава аналитической фирмы Eurasia Group Ян Бреннер считает, что в скором времени президент Трамп может отменить санкции против России. Об этом он заявил в своем интервью швейцарской газете Tagesanzeiger.

"Больше всего от президентства Трампа пострадают европейцы, - уверен политолог. - Ранее трансатлантическое сообщество ориентировалось на общие ценности. США гарантировали общую архитектуру безопасности и экономический порядок. С Трампом все это оказывается под вопросом. И, прежде всего, своим дружеским отношением к Путину он ставит в тяжелое положение немецкого канцлера Ангелу Меркель, которая остановила российского президента после его агрессии на Украине и затем реализовывала совместные санкции. Я полагаю, что скоро Трамп отменит американские санкции".

В результате этого, продолжает Бреннер, "Европа вновь будет придерживаться различных мнений по этому вопросу": "Государства Восточной Европы, равно как Польша и прибалтийские страны, боятся, что Америка будет поддерживать Путина. Другие в то же время хотят вновь заниматься бизнесом с Россией. Для Европы неприятно еще и то, что Трамп так же, как и Путин, открыто поддерживает враждебные ЕС право-популистские силы, и теперь они в своей борьбе с нынешним "истеблишментом" могут ссылаться на президента США".

Также не выиграют от будущего президента Трампа и многие азиатские страны. "С тех пор как Трамп заявил о своем намерении свернуть Транстихоокеанское партнерство президента Обамы, все нынешние азиатские страны, которые раньше делали ставку на США в качестве противовеса постоянно растущему влиянию Китая, оказываются в проигрыше. В итоге они будут вынуждены повернуться в сторону Китая", - подчеркивает эксперт.

В целом внешняя политика Трампа, добавляет Бреннер, будет очень похожа на китайскую. "Времена, когда США считали себя оплотом морального превосходства и активно отстаивали в мире верховенство закона и демократии, прошли. Внешняя политика Трампа будет походить скорее на внешнюю политику Китая: она будет односторонней, скорее тактической, нежели стратегической, нацеленной на собственные интересы и готовой к сотрудничеству лишь в том случае, если от этого выиграют обе стороны".