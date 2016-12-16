Памела Андерсон тоже примет гражданство РФ

Актриса призналась, что любит РФ и не исключает возможности обращения за гражданством.
Американская актриса Памела Андерсон заявила, что не исключает того, что в будущем обратится за получением российского гражданства, передает Интерфакс.
Артистка также отметила, что любит Россию и чувствует определенную общность с культурой страны.
"У меня есть канадский и американский паспорта, почему бы не получить и российский паспорт", - отметила Андерсон.
Также актриса подчеркнула, что в ее роду есть российские корни по линии матери.
Известно, что в настоящее время Памела Андерсон пребывает с визитом в России. Целью визита стала встреча, в которой участвовала актриса, организованная спецпредставителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова с главой Международного фонда защиты животных Аззедином Даунсом.
Ранее сообщалось, что 49-летняя Памела Андерсон польностью разделась в фильме.