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16 декабря 16, 17:28
Памела Андерсон тоже примет гражданство РФ
Памела Андерсон
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Актриса призналась, что любит РФ и не исключает возможности обращения за гражданством.
Актриса призналась, что любит РФ и не исключает возможности обращения за гражданством.

Американская актриса Памела Андерсон заявила, что не исключает того, что в будущем обратится за получением российского гражданства, передает Интерфакс.

Артистка также отметила, что любит Россию и чувствует определенную общность с культурой страны.

"У меня есть канадский и американский паспорта, почему бы не получить и российский паспорт", -  отметила Андерсон.

Также актриса подчеркнула, что в ее роду есть российские корни по линии матери.

Известно, что в настоящее время Памела Андерсон пребывает с визитом в России. Целью визита стала встреча, в которой участвовала актриса, организованная спецпредставителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова с главой Международного фонда защиты животных Аззедином Даунсом.

Ранее сообщалось, что 49-летняя Памела Андерсон польностью разделась в фильме.
Korrespondent
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