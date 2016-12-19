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19 декабря 16, 09:20
Столтенберг против операции НАТО в Сирии
Столтенберг
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Экономические санкции посылают России сигнал, что нарушение международного права и изменение границ с использованием военных средств обходится дорого, сказал генсек.

НАТО не желает новой холодной войны с Россией, но при этом генсек НАТО поддерживает продление западных санкций против России. Такую позицию глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг высказал в интервью немецкому Bild .

"Экономические санкции посылают России явный сигнал, что нарушение международного права и изменение границ с использованием военных средств обходится дорого. Поэтому я поддерживаю решение Евросоюза о продлении санкций. В то же время мы должны и дальше искать диалога с Россией. В этой связи сигнал к заседанию совета Россия-НАТО в понедельник будет такой: НАТО не хочет эскалации, не хочет холодной войны", - заявил Столтенберг.

"На совете мы будем обсуждать вопросы, имеющие первостепенное значение для европейской безопасности, в том числе конфликт на Украине. Важно как никогда садиться за стол переговоров и обсуждать спорные вопросы, когда возрастают разногласия", - добавил генсек.

Также глава альянса выступил против военной операции НАТО в Сирии: "Мы видим в Сирии ужасную гуманитарную катастрофу. (...) Партнеры по альянсу пришли к выводу, что применение военной силы сделает ужасную ситуацию еще ужаснее". Столтенберг пояснил: "Мы рискуем развязать куда более крупный региональный конфликт или тем, что невинных жертв станет еще больше". "Военные операции не могут решить всех проблем", - уверен Столтенберг.
Inopressa
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