Конгресс США смущает тесная дружба Тиллерсона с Сечиным

Следующим госсекретарем США может стать глава нефтяного концерна Exxon Рекс Тиллерсон. Американскому Сенату предстоит утвердить его кандидатуру, и сейчас многие сенаторы, даже республиканцы, критикуют Тиллерсона за его тесные связи с Россией и президентом Путиным. "Еще больше критики может обрушиться на Тиллерсона в связи с тем, что для своей первой сделки с Россией он использовал офшоры на Багамах", - пишет корреспондент Sueddeutsche Zeitung Ханнес Мунцигер.

Речь идет о 1998 годе, когда Тиллерсон возглавил компанию Exxon Neftegas Limited - "дочку" концерна, основанную специально для ведения бизнеса в России. Фамилия Тиллерсона, как говорится в статье, "оказалась в документе из кадастра фирм, зарегистрированных на Багамских островах". Сам документ - один из миллионов документов, которые были переданы Sueddeutsche Zeitung и получили известность под названием Bahama Leaks.

Компания, которую Тиллерсон возглавлял как минимум до мая 2001 года, занимается нефтегазовым проектом "Сахалин-1". В частности, Exxon Neftegas осуществлял разведку нефтегазовых месторождений на Сахалине и на шельфе. Тем не менее, зарегистрирована фирма была в Нассау - столице Багамских островах, считающихся "раем для теневой экономики, где не взимается налог на прибыль", пишет Мунцигер.

В ответ на запрос в Exxon Mobil ответили: "Многие компании регистрируются на Багамах из соображений простоты и предсказуемости законов этой страны, а не ради ухода от налогов в той стране, в которой компания работает".

Между тем с момента назначения кандидатуры Тиллерсона на пост госсекретаря США недовольство как у демократов, так и у республиканцев в Конгрессе США вызывает имя Игоря Сечина, главы российского нефтяного концерна "Роснефть", против которого ЕС и США ввели санкции после российской аннексии Крыма. Тиллерсон и Сечин, поясняет автор, являются не только тесными деловыми партнерами, но и друзьями. В этой связи политологи ожидают от правительства президента Трампа отмены санкций, что "дало бы зеленый свет для новых проектов по разведке и добыче нефти в Арктике и увеличило стоимость акций Exxon Mobil". Выиграть от этого, кстати, мог бы и сам Рекс Тиллерсон, владеющий, по данным компании, акциями стоимостью свыше 218 млн долларов.