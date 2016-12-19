Российский спецназ стал ключевым в победе Асада в Алеппо

"Российский спецназ сыграл ключевую роль в наземной наступательной операции в Сирии по взятию Алеппо - роль, окутанную секретностью вокруг их тамошних операций", - пишет The Wall Street Journal.

Вслед за карательными бомбардировками российские силы специального назначения действовали в Алеппо почти два месяца, помогая сирийской армии и сосредоточившись на преследовании лидеров повстанцев в восточной части города, по данным двух экспертов по российским вооруженным силам.

"Российский спецназ был в Алеппо несколько недель, где он взял на себя боевую задачу", - говорит Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий (Москва).

"Россия редко сообщала о наличии своих элитных сил, предпочитая представлять свое присутствие в Сирии как, в основном, ограниченное поддержкой с воздуха. Спецназ был переброшен в Сирию вскоре после того, как началось российское вмешательство в 2015 году. Он прибыл с Украины, где воевал на стороне пророссийских повстанцев, по данным чиновников, знакомых с этим вопросом", - говорится в статье.

"Их используют для различных операций: некоторых - для логистических, некоторых - для боевых, таких как уничтожение некоторых лидеров повстанцев в ходе точечных операций", - заявил Пухов.

"Россия использует [сирийский конфликт] как возможность проверить и усовершенствовать доктрину для этих сил специального назначения", - говорит Тор Буккволл, эксперт Норвежского центра оборонных исследований.

Российский спецназ обычно используется при интенсивных оперативных развертываниях сил, продолжающихся несколько месяцев, - программе ротации по образцу команд американского элитного спецназа. "Россияне тщательно изучили американский опыт в рамках многомиллиардной программы модернизации, которая началась ранее в этом десятилетии", - говорится в статье.

Издание упоминает поездку российского генерала Николая Макарова, тогдашнего главы Генштаба России, в 2012 году в США.

Целью поездки было перенять опыт американского спецназа, чтобы помочь созданию аналогичных сил в России, заявил чиновник, близкий к американской армии.

"От шлемов до обмундирования, они выглядят практически идентичными", - заявил чиновник.