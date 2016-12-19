Почему на Западе преувеличивают опасность Путина?

Сегодня - спустя 25 лет после распада СССР - Запад боится, что Москва будет использовать улучшенные и приспособленные к реалиям XXI века методы КГБ для подрыва демократии в США и Евросоюзе. В частности, в Германии после хакерских атак на Демократическую партию США и выдуманной российским государственным ТВ истории об изнасиловании девочки Лизы опасаются, что Россия будет оказывать влияние на выборы в Бундестаг. "Но это ошибочный взгляд: Россия - всего лишь мнимый великан", - утверждает Юлия Смирнова, корреспондент немецкой газеты Die Welt.

"Конечно, они будут это делать", - говорит британский журналист и эксперт по российской пропаганде Питер Померанцев. Но его совет звучит парадоксально: "Да, мы должны осознавать, что это произойдет, но мы должны игнорировать это из стратегических соображений". По его словам, вплоть до настоящего времени "на Западе часто делали как раз наоборот: подолгу не обращали внимания на опасность, а потом реагировали на нее слишком бурно, что шло России только на пользу, так как она казалась намного сильнее, чем на самом деле".

В этом году Путина ждал один успех за другим. Во внешнеполитическом отношении ситуация оказалась для него предельно выгодна: в США президентом был избран Дональд Трамп, не скрывающий симпатий к России. "Брекзит" и миграционный кризис привели к разладу внутри ЕС. В Сирии Путин смог продолжить поддержку режима Башара Асада и завоевал Алеппо без каких-либо последствий. Одновременно все это отвлекает от существенных проблем, которые Путин решить не может, пишет Смирнова.

Так, в Сирии российская армия завязла. Без более крупных потерь и расширения военной операции она не сможет полностью выиграть войну, чего желает союзник России в Дамаске. Да и в экономическом плане дела у России идут не очень хорошо, несмотря на подорожание нефти. Согласно октябрьскому прогнозу Минэкономразвития, стагнация в России продлится еще лет 20 лет: в этот период ожидается экономический рост всего на 1-2%. Тот факт, что в кризисе виноваты вовсе не западные санкции, а свои причины, Путин признал даже во время последнего обращения к нации.

"На самом деле российская власть очень слаба, - утверждает бывший советник Кремля Глеб Павловский. - Она устраивает на мировой сцене спектакли и показывает все новые картинки несуществующей мощи". Но по сравнению с СССР Россия мало что может предложить союзникам и не привлекает идеологией. "Единственный бренд, продаваемый за пределами России, - это Путин, - говорит Павловский. - Но его популярность ограничена и связана с текущим спросом Запада на сильную фигуру". "Российская власть чувствует себя очень небезопасно", - утверждает политтехнолог.