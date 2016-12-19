Протесты в Польше: Что это? Атака на власть или демократию?

Парламент Польши на этих выходных заблокировали сотни протестующих, которых позже пытались разогнать слезоточивым газом.

Редкая для поляков агрессивная форма общественного протеста была вызвана инициативой правящей партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" ограничить работу журналистов в сейме.

Отметим, что в начале этого года Брюссель обвинил Варшаву в нарушении демократических стандартов ЕС и начала проверку польских реформ.

Весной власти Польши были раскритикованы Евросоюзом из-за ограничений полномочий Конституционного суда и СМИ.

Корреспондент.net разбирался в очередном наступлении властей на демократию в Польше.

14 декабря в польском парламенте представили проект инструкции для журналистов, которым с 1 января нового года не позволят посещать зал заседаний и брать интервью у депутатов в кулуарах.

Для СМИ отведут специальное помещение в соседнем здании, в которое специально будут приходить депутаты для общения с журналистами.

Кроме того, любое издание может отправить к сейму только двух постоянных корреспондентов с "адекватным опытом".

Спусковым крючком для таких ограничений стало распространение одним из польских журналистов фотографии депутата, которая сидела на сессии без обуви. Репортера лишили аккредитации в сейме.