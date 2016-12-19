Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.49
USD
26.33
RUB
0.43
EUR
27.42
USD
26.30
RUB
0.42
EUR
28.48
USD
27.03
RUB
0.44
Новости
Мир
19 декабря 16, 16:23
Протесты в Польше: Что это? Атака на власть или демократию?
Польша
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Что происходит в Польше - оппозиция пытается свергнуть власть или власть душит демократию?
Что происходит в Польше - оппозиция пытается свергнуть власть или власть душит демократию?

Парламент Польши на этих выходных заблокировали сотни протестующих, которых позже пытались разогнать слезоточивым газом.

Редкая для поляков агрессивная форма общественного протеста была вызвана инициативой правящей партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" ограничить работу журналистов в сейме.

Отметим, что в начале этого года Брюссель обвинил Варшаву в нарушении демократических стандартов ЕС и начала проверку польских реформ.

Весной власти Польши были раскритикованы Евросоюзом из-за ограничений полномочий Конституционного суда и СМИ.

Корреспондент.net разбирался в очередном наступлении властей на демократию в Польше.

  Суть конфликта

14 декабря в польском парламенте представили проект инструкции для журналистов, которым с 1 января нового года не позволят посещать зал заседаний и брать интервью у депутатов в кулуарах. 

Для СМИ отведут специальное помещение в соседнем здании, в которое специально будут приходить депутаты для общения с журналистами.

Кроме того, любое издание может отправить к сейму только двух постоянных корреспондентов с "адекватным опытом".

Подобные изменения в регулировании работы СМИ нарушают статью 61 конституции Польши

Спусковым крючком для таких ограничений стало распространение одним из польских журналистов фотографии депутата, которая сидела на сессии без обуви. Репортера лишили аккредитации в сейме.
Korrespondent
Ещё по теме:
Туск: Санкции против России, скорее всего, будут продлены
Украинцам станет легче попасть в Польшу
Верховный суд Польши запретил экстрадицию Романа Полански
Евросоюз мог исчезнуть уже в 2016 году
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кристин Лагард признали виновной в халатности
noimageВойна в Сирии стала "могилой" ООН
noimageСовет ЕС продлил санкции против России
noimageВ Польше снижен пенсионный возраст
noimageПочему на Западе преувеличивают опасность Путина?
Лента новостей
Загрузка...