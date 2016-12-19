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19 декабря 16, 16:26
В Польше снижен пенсионный возраст
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Мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 60.

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 19 декабря, подписал закон о снижении пенсионного возраста.

Как пишет Радио Польша, с 1 октября 2017 года женщины в этой стране смогут уйти на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет. Сейчас в Польше пенсионный возраст независимо от пола составляет 67 лет. 

По словам Дуды, подписанный закон является ответом на просьбы общества.

"Выбор остается за каждым работающим в зависимости от того, как он видит свою дальнейшую жизнь, какие у него планы, чем он хочет заняться: далее работать или, например, заняться внуками и помогать своим детям", – сказал польский лидер.

Как сообщалось, в Германии хотят поднять пенсионный возраст до 69 лет. 
Korrespondent
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