Совет ЕС продлил санкции против России

Совет ЕС принял решение о продлении экономических секторальных санкций в отношении России до 31 июля 2017 года.

Изначально эти санкции были введены 31 июля 2014 года как реакция на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Они были усилены в сентябре 2014 года. Эти меры затрагивают секторы финансов, энергетики и обороны, а также отрасли "двойного назначения".

Так как санкции были связаны Евросоюзом с выполнением Россией минских соглашений, а Совет ЕС считал их невыполненными на 31 декабря 2015 года, они продлевались до 31 июля 2016 года и затем до 31 января 2017 года.

Европейский Совет 15 декабря 2016 года не нашел оснований для отмены и ослабления этих санкций и согласовал их продление на новый период в 6 месяцев — до 31 июля 2017 года.

Совет ЕС официально оформил это решение по письменной процедуре 19 декабря 2016 года. В коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе, отмечается, что "в соответствии с правилами, применяемыми ко всем решениям о продлении ограничительных мер, оно утверждено единогласно".

В коммюнике напоминается, что санкции ЕС призваны ограничить доступ российской стороны на первичные и вторичные рынки капиталов ЕС для пяти крупнейших финансовых учреждений РФ с мажоритарной ролью государства и их филиалов, находящихся вне ЕС; наложить эмбарго на экспорт и импорт оружия; запретить экспорт товаров "двойного назначения", которые могут быть использованы в военных целях в России; ограничить доступ России к ряду чувствительных услуг и технологий, способных быть использованными для разведки и добычи нефти.





Помимо экономических санкций, ЕС принимал в отношении России ряд других мер: индивидуальные адресные санкции против 152 человек и 37 организаций и ограничительные меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".



