Совет ЕС продлил санкции против России

Совет ЕС принял решение о продлении экономических секторальных санкций в отношении России до 31 июля 2017 года.
Изначально эти санкции были введены 31 июля 2014 года как реакция на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Они были усилены в сентябре 2014 года. Эти меры затрагивают секторы финансов, энергетики и обороны, а также отрасли "двойного назначения".
Так как санкции были связаны Евросоюзом с выполнением Россией минских соглашений, а Совет ЕС считал их невыполненными на 31 декабря 2015 года, они продлевались до 31 июля 2016 года и затем до 31 января 2017 года.
Европейский Совет 15 декабря 2016 года не нашел оснований для отмены и ослабления этих санкций и согласовал их продление на новый период в 6 месяцев — до 31 июля 2017 года.
Совет ЕС официально оформил это решение по письменной процедуре 19 декабря 2016 года. В коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе, отмечается, что "в соответствии с правилами, применяемыми ко всем решениям о продлении ограничительных мер, оно утверждено единогласно".