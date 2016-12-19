Война в Сирии стала "могилой" ООН

"Совбез ООН должен высказаться по поводу размещения наблюдателей в Алеппо для контроля за эвакуацией и гуманитарной помощью", - пишут в своей статье журналисты Le Monde Мари Бурро и Марк Семо.

Под очень общим заголовком "Ситуация на Ближнем Востоке" пять постоянных членов Совбеза, располагающие правом вето, и десять непостоянных членов выслушали ужасный рассказ "об этом спуске в бездну", по словам французского посла в ООН Франсуа Делаттра, для которого конфликт в Сирии - "наихудшая гуманитарная трагедия XXI века", говорится в статье.

"Западные страны оказывают прямое давление на Москву и ее союзников, чтобы таким образом попытаться ее изолировать, но, похоже, это не оказывает никакого морального воздействия на Кремль", - отмечает один неназванный дипломат. "Россия, казалось, действительно решила продолжать поддерживать режим Дамаска и его стратегию как свершившийся факт", - передают авторы.

"Еженедельные перепалки привели многих экспертов к выводу о "клинической смерти" Совбеза, парализованного столкновением различных интересов и последовательными российскими и китайскими вето по сирийскому конфликту", - отмечают авторы.

"Франция взяла инициативу в свои руки с тем, чтобы изменить правила по использованию права вето в случае кровавых бесчинств над гражданским населением, свидетелями которых мы являемся", - объявил на прошлой неделе на канале LCI французский министр иностранных дел Жан-Марк Эйро.

"Многие эксперты относятся к этому скептически. "Право вето является основой Хартии и определяющим для ООН, которая извлекла уроки из поражения Лиги Наций. Никогда страны - постоянные члены Совбеза не согласились бы находиться в Организации, если бы они были подчинены голосованию по принципу большинства", - подчеркивает Серж Сюр, профессор и специалист международного права из Université Paris II - Panthéon Assas, главный редактор журнала "Международные вопросы".

"Исходя из данной логики ограничения и потрясения "великих держав", остается альтернатива, рассматриваемая многими государствами, которая состоит в том, чтобы полагаться на Генассамблею. 9 декабря эта инстанция проголосовала, по инициативе Канады, за резолюцию, требующую перемирия, доставки гуманитарной помощи и снятия всех осад в Сирии, - комментируют авторы. - Решение "более символическое и инклюзивное", характер которого, тем не менее, остается "юридически необязательным", отмечает один из арабских членов. Подобное взятие инициативы Генассамблеей оживляет не только преамбулу к Хартии ООН - "Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны..." - но также способно поощрить новые действия с тем, "чтобы Алеппо не стал могилой ООН", по выражению Франсуа Делаттра.