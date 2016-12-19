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19 декабря 16, 17:22
Кристин Лагард признали виновной в халатности
Кристин Лагард
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Наказание главе МВФ не назначили.
Наказание главе МВФ не назначили.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард признана виновной в халатности при исполнении служебных обязанностей.

Как передает в понедельник, 19 декабря, DW, такое решение принял Суд Французской Республики.  

По версии следствия, Лагард в бытность министром экономики Франции повлияла на решение о выплате из государственного бюджета компенсации бизнесмену Бернару Тапи после продажи его доли в компании Adidas банку Crédit Lyonnais в 1990-х годах. Сообщается, что сумма выплаты составила 403 миллиона евро.

Наказания главе МВФ суд не назначил.

ALERTE INFO. Christine Lagarde déclarée coupable de "négligence" dans l'arbitrage Tapie https://t.co/U9hzz2AB00 pic.twitter.com/4pXniOhtu4

— BFMTV (@BFMTV) 19 декабря2016 г.

Как сообщал Корреспондент.net, глава МВФ Кристин Лагард должна была предстать перед судом по обвинению в служебной халатности, приведшей к неправильному использованию государственных средств. 
Korrespondent
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