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19 декабря 16, 21:32
В Турции убили российского посла (ВИДЕО)
Андрей Карлов
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В Анкаре от полученных ранений скончался посол России в Турции Андрей Карлов, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова
В Анкаре от полученных ранений скончался посол России в Турции Андрей Карлов. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Сегодня в Анкаре на публичном мероприятии получил ранение посол России, от которого он скончался", - заявила Захарова.

Ранее СМИ РФ заявили, что в помещении Галереи современного искусства в Анкаре, где проходило открытие фотовыставки "Россия глазами турок", произошла стрельба, в результате которой посол Карлов получил тяжелое ранение.

Произошедшее позже подтвердили другие мировые СМИ. В комментарии изданию Hurriyet российские чиновники заявили, что нападение было совершено радикальными исламскими террористами.

Турецкий канал NTV сообщил, нападавший - предполагаемый убийца посла - был ликвидирован в перестрелке с полицией.


Убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова был полицейский из Анкары. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в органах безопасности Турции.

При этом, по словам источника, в момент убийства полицейский был не при исполнении. 


Источник: liga.net
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