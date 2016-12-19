В Турции убили российского посла (ВИДЕО)

В Анкаре от полученных ранений скончался посол России в Турции Андрей Карлов, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова
В Анкаре от полученных ранений скончался посол России в Турции Андрей Карлов. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
"Сегодня в Анкаре на публичном мероприятии получил ранение посол России, от которого он скончался", - заявила Захарова.
Ранее СМИ РФ заявили, что в помещении Галереи современного искусства в Анкаре, где проходило открытие фотовыставки "Россия глазами турок", произошла стрельба, в результате которой посол Карлов получил тяжелое ранение.
Произошедшее позже подтвердили другие мировые СМИ. В комментарии изданию Hurriyet российские чиновники заявили, что нападение было совершено радикальными исламскими террористами.
Турецкий канал NTV сообщил, нападавший - предполагаемый убийца посла - был ликвидирован в перестрелке с полицией.
Убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова был полицейский из Анкары. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в органах безопасности Турции.
При этом, по словам источника, в момент убийства полицейский был не при исполнении.