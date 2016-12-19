Курильская ловушка: Путин цинично обманул японского премьера

Визит российского президента Владимира Путина в Японию воспринимался наблюдателями как возможность исторического прорыва в решении территориального спора между двумя странами. К визиту с интересом присматривались и в Киеве – схема, по которой Россия будет возвращать Японии Курильские острова, вполне может быть применена и в случае Крыма. Но сейчас можно с уверенностью сказать: никакой схемы нет. Владимир Путин цинично обманул японского премьера Синдзо Абэ. Об этом пишет в своей авторской колонке Виталий Портников, передают Нескучные новости.





Для Синдзо Абэ вопрос возвращения северных территорий – принципиальный вопрос его политической карьеры. Именно поэтому японский премьер-министр ведет постоянный диалог с российским президентом и воспринимает личные отношения с ним как возможность найти решение проблемы, омрачающей отношения Москвы и Токио все послевоенные десятилетия. При этом для Синдзо Абэ важно, что это – личный диалог. Он верит в магию личных отношений и именно поэтому пригласил российского президента в свой родной город Нагато.





Оккупация Крыма и Донбасса, как ни парадоксально это прозвучит, только укрепило в дипломатических кругах Токио надежду на достижение компромисса. Японцы относятся к репутации совсем не так, как россияне. Именно поэтому появилось соображение, что Путин захочет продемонстрировать, каким он может быть конструктивным и способным к компромиссу – на примере Курил. К тому же экономические проблемы, которые возникли в России после введения санкций и падения цены на нефть должны были стать дополнительным стимулом для поиска такого компромисса и экономического взаимопонимания с Японией.





Но ничего этого не произошло. У Путина была своя задача. Ему нужно было просто съездить в Японию, чтобы доказать: он не находится в изоляции, с ним встречаются даже лидеры стран – союзников США. Доказательства отсутствия этой изоляции – одна из главных российских внешнеполитических задач. Именно поэтому Путин до приезда в Японию изо всех сил старался сделать вид, что готов к компромиссу, а российский протокол согласовывал с японцами не только встречу Абэ и Путина в родном городе японского премьера, но и официальные мероприятия в Токио, где российский президент мог покрасоваться на фоне почетного караула. Для Абэ важны были политические решения. Для Путина – съемки и снимки. В результате ничего не произошло. И если руководители Японии вежливо молчат, то политики и журналисты своего разочарования не скрывают.





Но для нас куда важнее то, что было известно и до японского визита Путина. Никакой специальной схемы возвращения чужих территорий просто не существует. По крайней мере, при нынешнем российском политическом режиме. Отказываться от чужого сможет только то руководство России, которое будет думать о стране, а не о собственной наживе и рекламе. А в сложившейся ситуации ни личные отношения с Путиным, ни давление на Путина к успеху не приведут.





Нам поможет только крах агрессивного режима соседней страны. Над этим и нужно работать.



