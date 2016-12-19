Подробности убийства российского посла в Турции (Фото,видео)

Внимание! Контент содержит сцены убийства и смерти и не рекомендуется к просмотру лицам до 18 лет, беременным и людям со слабой психикой

Внимание! Контент содержит сцены убийства и смерти и не рекомендуется к просмотру лицам до 18 лет, беременным и людям со слабой психикой

Нападавший был ликвидирован во время полицейской операции.

"Сегодня в Анкаре в результате нападения получил ранение, от которого скончался, посол Российской Федерации в Турции Андрей Геннадиевич Карлов. Мы квалифицируем случившееся как террористический акт", – отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам.

Застрелил посла, по предварительным данным, бывший полицейский. Он выкрикивал исламистский лозунг "Аллах Акбар", а также "Не забудем Сирию", "Мы умираем в Алеппо, вы умираете здесь", "Вы стреляли в беззащитных людей!"

Посол России в Турции Андрей Карлов убит в Анкаре во время открытия выставки картин 19 декабря. Посол умер в результате ранений, полученных при покушении.

Мероприятие снимали на видео местные телеканалы. Поэтому убийство дипломата оказалось запечатлено на камеру с высоким разрешением.





Подробности убийства российского посла в Анкаре





Нападающий открыл огонь в Галерее современного искусства в Анкаре, когда Карлов заканчивал свою речь.





"Хабер Тюрк" сообщает, что стрелявший был уволен из полиции в рамках расследования попытки госпереворота в Турции в июле как участник террористической организации. Имя убицы - Мевлют Мерт Алтынташ (Mevlüt Mert Altıntaş).













Нападавший вел себя как охранник в гражданском или как личный охранник Карлова — стоял прямо позади посла в то время как тот делал заявления.

По словам журналиста Hurriyet, который стал свидетелем трагедии, мужчина сначала выстрелил в воздух, потом прокричал несколько фраз в поддержку исламистов, а затем выстрелил в 62-летнего Карлова.





По данным турецкого телеканала NTV, в результате атаки пострадали еще три человека. Жена Карлова была в это время на выставке, после случившегося она госпитализирована с приступом.





Андрею Карлову оказывали медицинскую помощь на месте, однако от полученных травм он скончался.





На выставку убийца прошел по полицейскому удостоверению:









Удостоверение убийцы посла Андрея Карлова: Фото: соцсети









Мевлют Мерт Алтынаш (фото: milatgazetesi.com)





Глава МИДа России Сергей Лавров вылетел в Турцию после сообщения об убийстве Карлова. Президент Владимир Путин, находившийся на встрече с бизнесменами, прервал ее, чтобы по телефону разобраться в ситуации.





Ростуризм попросил россиян в Турции не покидать без необходимости мест проживания и избегать мест массового скопления.





В то же время посольство Турции выразило соболезнования российскому народу в связи с убийством.





МИД РФ заявил, что Москва квалифицирует случившееся как теракт. Все виновные будут наказаны, а вопрос об убийстве посла будет поставлен перед членами Совбеза ООН, заявили в России.





Анкара уже заверила Россию в готовности наказать виновных в преступлении, которое в Турции также рассматривается как теракт.





Место убийства в Анкаре оцеплено полицией (фото: ЕРА/UPG)









Место убийства в Анкаре оцеплено полицией (фото: AP)





Мэр Анкары подтвердил, что нападающий был полицейским. По его данным, он мог быть сторонником Фетхуллаха Гюлена. Именно исламского проповедника-эмигранта Гюлена власти Турции обвиняют как в попытке летнего госпереворота, так в плане атаки на российский бомбардировщик с целью ухудшения отношений двух стран.





Российские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщают, что охрана посла не смогла предотвратить покушение, поскольку не имела право на ношение оружия.

Вскоре после трагедии в Анкаре состоялся телефонный разговор между Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.





Справка: Андрей Карлов имел высочайший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. В министерстве иностранных дел России работал с 1976 года. В 2001-2007 гг был послом России в КНДР, с 2007 по 2013 год в Москве работал заместителем директора Консульского департамента МИД РФ, с 2009-го возглавил департамент. В июле 2013 года Путин назначил Карлова послом России в Турции.



