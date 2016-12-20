В Пекине из-за смога отменен 181 авиарейс

Такое решение было принято из-за сильного смога, нависшего над городом. Как сообщают местные СМИ, в настоящее время отменен 181 рейс в аэропорту Шоуду, а также закрыты скоростные трассы.

По состоянию на пять часов утра по киевскому времени уровень концентрации частиц PM 2.5 в воздухе в Пекине составил 313 микрограммов на кубический метр при безопасном уровне, рекомендуемом ВООЗ, 25 микрограммов на кубический метр.

Местные телеканалы сообщают что город окутан пеленой белого смога, из-за которого резко снизилась видимость на дорогах.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Пекине и еще 22 городах Китая с 16 по 21 декабря действует наивысший, " красный" уровень тревоги из-за загрязнения воздуха.