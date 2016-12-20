Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.51
USD
26.40
RUB
0.43
EUR
27.44
USD
26.30
RUB
0.43
EUR
28.50
USD
27.20
RUB
0.44
Новости
Мир
20 декабря 16, 09:12
В Пекине из-за смога отменен 181 авиарейс
Смог,Пекин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В международном аэропорту Пекина во вторник утром, 20 декабря, отменили более 180 авиарейсов.

Такое решение было принято из-за сильного смога, нависшего над городом. Как сообщают местные СМИ, в настоящее время отменен 181 рейс в аэропорту Шоуду, а также закрыты скоростные трассы.

По состоянию на пять часов утра по киевскому времени уровень концентрации частиц PM 2.5 в воздухе в Пекине составил 313 микрограммов на кубический метр при безопасном уровне, рекомендуемом ВООЗ, 25 микрограммов на кубический метр.

Местные телеканалы сообщают что город окутан пеленой белого смога, из-за которого резко снизилась видимость на дорогах.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Пекине и еще 22 городах Китая с 16 по 21 декабря действует наивысший, " красный" уровень тревоги из-за загрязнения воздуха.
URA-Inform
Ещё по теме:
ФОТО:В Роттердаме соорудили башню, очищающую воздух от смога
Кличко о борьбе со смогом в Киеве
Путин любит затевать войны во время Олимпиады
Япония изменила подход к отношениям с РФ?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Берлине грузовик протаранил толпу на рынке, 12 погибших
noimageЧем грозит Турции убийство посла Путина?
noimageТрамп набрал достаточное число голосов выборщиков в США
noimageВ Анкаре задержаны 5 человек после убийства посла РФ
noimageПодробности убийства российского посла в Турции (Фото,видео)
Лента новостей
Загрузка...