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20 декабря 16, 09:13
Трамп набрал достаточное число голосов выборщиков в США
Трамп
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Избранный президент США Дональд Трамп набрал необходимое число голосов выборщиков для того, чтобы официально вступить в должность 45-го президента США 20 января 2017 года

Как следует из обнародованных в понедельник результатов голосования, штат Техас обеспечил Д.Трампу необходимый порог — 270 голосов.

В США избирательная система устроена таким образом, что изначально происходит всенародное голосование, но формально окончательный итог обеспечивает институт выборщиков. Всего их 538, и каждый штат имеет ровно столько выборщиков, сколько сенаторов избраны от этого штата.

Несмотря на то, что исторически голосование выборщиков оставалось формальностью и никогда не меняло исход выборов, в этот раз, на фоне многочисленных демонстраций протеста против избрания Д.Трампа, раздавались призывы к выборщикам не поддерживать его кандидатуру. Некоторые наблюдатели выражали мнение, что исход выборов может значительно поменяться, если 37 выборщиков проголосуют против избранного президента.

Тем не менее, сейчас можно считать вступление Д.Трампа на должность президента США гарантированным.
Delo
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