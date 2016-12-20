В Берлине грузовик протаранил толпу на рынке, 12 погибших

Спасатели обнаружили девять погибших и около 50 раненых после того, как в центре Берлина грузовик врезался в рождественскую ярмарку на площади Брайтшайдплац.

Представитель полиции рассказал Berliner Zeitung, что действия водителя были похожи на намеренное нападение. Правда, власти пока не спешат называть происшествие терактом.

О личности водителя пока ничего не известно. Возможно, машину угнал пакистанец. Он пытался скрыться с места происшествия и был позже задержан у Колонны Свободы (около 2 км от площади). А вот второй человек в машине погиб, подтвердил каналу N24 спикер берлинской полиции. И он точно был поляком.

Владелец фирмы, названный только как Ариэль З. подтвердил в интервью, что фура принадлежит ему и зарегестрирована в Щецине, Польша и имела номера Гданська.

Двоюродный брат владельца, имеющий 15 лет водительского опыта, выехал на ней из Италии в Польшу с остановкой на ночь в Берлине. Около 4 часов вечера по местному времени, утверждают в фирме, связь с водителем была потеряна. В фирме пока не знают причины случившегося, неуверена в ней и берлинская полиция. Возможно, машина была угнана по дороге. Владелец фирмы утверждает, что его кузен непричастен к трагедии.

Напомним, в ночь на 15 июля 2016 года грузовик врезался в толпу на набережной в Ницце, где проходило празднование Дня взятия Бастилии. Тогда погибли 84 человека. Автомобилем управлял гражданин Туниса, он был застрелен полицией. Власти Франции назвали случившееся терактом.

В поздние дни ноября Госдепартамент США предупреждал о наличии у него "заслуживающей доверия информации" о подготовке террористических атак на рынки и ярмарки со стороны ИГ и "Аль-Каиды".

В Посольстве Украины в Германии создали "горячую телефонную линию": + 49 30 2888 71 16. На ней всю ночь будут дежурить консулы, дабы держать всех в курсе событий.