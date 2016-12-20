Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.51
USD
26.40
RUB
0.43
EUR
27.45
USD
26.45
RUB
0.43
EUR
28.52
USD
27.23
RUB
0.44
Новости
Мир
20 декабря 16, 13:15
Россия вмешивается в выборы в Европе
кремль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
3/5 (1 голос)
В то время как разоблачения российского вмешательства в президентские выборы сотрясают США, появились зловещие признаки того, что Россия распространяет пропаганду в Европе накануне выборов, которые состоятся в нескольких странах в следующем году.

"В то время как разоблачения российского вмешательства в американские президентские выборы сотрясают США, появились зловещие признаки того, что Россия распространяет пропаганду и участвует в кибератаках в Европе накануне общенациональных выборов, которые состоятся в нескольких странах в следующем году", - пишет редакция The New York Times.

В 2017 году выборы пройдут в Германии, Франции и Нидерландах. Также возможно, что Италия перенесет вперед выборы, намеченные на 2018 год, после ухода в отставку премьер-министра Маттео Ренци, говорится в статье.

"Цель России в Европе, как представляется, - способствовать избранию иностранных лидеров, симпатизирующих российскому экспансионизму, ослабить НАТО и укрепить антиевропейские силы", - утверждают авторы.

"Германия станет главной целью вмешательства: канцлер Ангела Меркель, которая готовится к перевыборам, твердо отстаивает либеральные ценности, единство Европы и санкции против России", - рассуждают журналисты.

"Лучшим способом гарантировать то, что Россия не повторит свои успехи на выборах в следующем году, будет разоблачение ее тактики до того, как избиратели отправятся голосовать", - считают они.

"Будущее западных демократий может зависеть от успеха подхода Меркель и от того, насколько решительно другие либеральные европейские лидеры последуют ее примеру", - заключает издание.
Inopressa
Ещё по теме:
Bloomberg:В 2017-м нас ждет президентство Ле Пен и "Фрекзит"
Штайнмайер: ЕС не должен прекращать переговоры с Турцией
Трамп один готов забыть о "кремлевских хакерах"
Меркель не готова быть "лидером свободного мира"?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Меркель: Теракт в Берлине будет расследован
noimageВ Берлине грузовик протаранил толпу на рынке, 12 погибших
noimageЧем грозит Турции убийство посла Путина?
noimageТрамп набрал достаточное число голосов выборщиков в США
noimageВ Пекине из-за смога отменен 181 авиарейс
Лента новостей
Загрузка...