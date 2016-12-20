Россия вмешивается в выборы в Европе

"В то время как разоблачения российского вмешательства в американские президентские выборы сотрясают США, появились зловещие признаки того, что Россия распространяет пропаганду и участвует в кибератаках в Европе накануне общенациональных выборов, которые состоятся в нескольких странах в следующем году", - пишет редакция The New York Times.

В 2017 году выборы пройдут в Германии, Франции и Нидерландах. Также возможно, что Италия перенесет вперед выборы, намеченные на 2018 год, после ухода в отставку премьер-министра Маттео Ренци, говорится в статье.

"Цель России в Европе, как представляется, - способствовать избранию иностранных лидеров, симпатизирующих российскому экспансионизму, ослабить НАТО и укрепить антиевропейские силы", - утверждают авторы.

"Германия станет главной целью вмешательства: канцлер Ангела Меркель, которая готовится к перевыборам, твердо отстаивает либеральные ценности, единство Европы и санкции против России", - рассуждают журналисты.

"Лучшим способом гарантировать то, что Россия не повторит свои успехи на выборах в следующем году, будет разоблачение ее тактики до того, как избиратели отправятся голосовать", - считают они.

"Будущее западных демократий может зависеть от успеха подхода Меркель и от того, насколько решительно другие либеральные европейские лидеры последуют ее примеру", - заключает издание.