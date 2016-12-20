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20 декабря 16, 13:15
Меркель: Теракт в Берлине будет расследован
Меркель
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Террористический акт, которые произошел в Берлине на рождественской ярмарке, осуществил человек, который просил убежище в Германии.

Его действия будут расследованы, а виновные будут наказаны. Об этом во вторник утром, 20 декабря, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Выступая с заявлением по поводу трагедии, канцлер ФРГ выразила сочувствие жертвам атаки и поблагодарила полицию, спасателей и следствие за работу. Мы не хотим отказываться от рождественских ярмарок, не хотим жить в страхе. Мы хотим жить свободно и открыто, - подчеркнула Меркель.

В то же время местные СМИ сообщают, что в наезде грузовиком на людей во время рождественской ярмарки подозревается гражданин Пакистана 1993 года рождения. В Германию он приехал в феврале 2016 года. С тех пор подозреваемый проживал в лагере для беженцев в Берлине.

Как стало известно, погибший пассажир грузовика был гражданином Польши. Грузовик являлся собственностью транспортной компании из Гданьска.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Берлине в понедельник вечером, 19 декабря, грузовой автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке В результате аварии на месте происшествия погибли девять человек. Около 50 человек получили травмы.
URA-Inform
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