Кристин Лагард продолжит руководить МВФ

Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил совет директоров МВФ. В документе, в частности, сказано, что Лагард "является выдающимся руководителем" и директора подтверждают уверенность в том, что она способна продолжить выполнение своих обязанностей.

Вместе с тем, сама Лагард поблагодарила совет директоров за доверие и отметила, что "полна решимости" продолжать работу в условиях, когда уже ничего "не будет отвлекать" ее от этой миссии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, суд во Франции признал Лагард виновной в халатности в бытность пребывания ее на посту французского министра финансов, не назначив, однако, никакого наказания.