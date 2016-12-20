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20 декабря 16, 15:05
Кристин Лагард продолжит руководить МВФ
Кристин Лагард
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Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард продолжит руководить Фондом, несмотря на то что суд Франции признал ее виновной в халатности.

Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил совет директоров МВФ. В документе, в частности, сказано, что Лагард "является выдающимся руководителем" и директора подтверждают уверенность в том, что она способна продолжить выполнение своих обязанностей.

Вместе с тем, сама Лагард поблагодарила совет директоров за доверие и отметила, что "полна решимости" продолжать работу в условиях, когда уже ничего "не будет отвлекать" ее от этой миссии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, суд во Франции признал Лагард виновной в халатности в бытность пребывания ее на посту французского министра финансов, не назначив, однако, никакого наказания.
URA-Inform
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