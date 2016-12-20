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20 декабря 16, 18:10
Совет ЕС одобрил либерализацию виз для Грузии
Грузия
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В Евросоюзе согласована еще одна позиция по безвизу.
В Евросоюзе согласована еще одна позиция по безвизу.

Совет Европейского союза согласовал либерализацию визового режима для Грузии. Об этом сказано в заявлении Совета ЕС, обнародованном во вторник, 20 декабря.  

"20 декабря 2016 года постоянные представители стран ЕС (COREPER) утвердили от имени Совета достигнутое с Европарламентом соглашение по визовой либерализации для Грузии", – говорится в документе.

Как сообщал Корреспондент.net, 2 декабря Грузия призвала Евросоюз выполнить свои обязательства и предоставить безвизовый режим. 

Как известно, в Европе признают, что Грузия и Украина выполнили все условия для безвиза. Утверждается, что это только вопрос времени и безвизовый режим заработает, как только ЕС согласует механизм приостановления. 
Korrespondent
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