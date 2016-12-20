Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.51
USD
26.40
RUB
0.43
EUR
27.42
USD
26.45
RUB
0.43
EUR
28.52
USD
27.23
RUB
0.44
Новости
Мир
20 декабря 16, 18:12
Исполнитель теракта в Берлине сбежал
Берлин полиция
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Задержанный ранее подозреваемый в теракте был пассажиром грузовика.
Задержанный выходец из Пакистана не является водителем грузовика, врезавшимся в толпу на рождественской ярмарке, сообщает газета Welt со ссылкой на полицию города.
 
"Мы задержали не того мужчину, в связи с этим положение вещей изменилось. Настоящий преступник вооружен и находится на свободе, он может вновь причинить вред", - заявил глава полиции Клаус Кандт.
 
Полиция и спецслужбы проинформированы об этом, сообщает газета.
Как сообщал Корреспондент.net, 19 декабря вечером грузовик протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. Погибли 12 человек, еще около 50 получили травмы.

Ангела Меркель назвала этот инцидент терактом, заявив, что он был осуществлен беженцем.
Korrespondent
Ещё по теме:
Меркель не готова быть "лидером свободного мира"?
ХДС: Путин будет манипулировать ради ухода Меркель
Евросоюз мог исчезнуть уже в 2016 году
Развязка в Алеппо: все еще только начинается
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лавров: Всего три страны могут помочь Сирии
noimageСовет ЕС одобрил либерализацию виз для Грузии
noimageКристин Лагард продолжит руководить МВФ
noimageМеркель: Теракт в Берлине будет расследован
noimageРоссия вмешивается в выборы в Европе
Лента новостей
Загрузка...