Исполнитель теракта в Берлине сбежал

Задержанный выходец из Пакистана не является водителем грузовика, врезавшимся в толпу на рождественской ярмарке, сообщает газета Welt со ссылкой на полицию города.

"Мы задержали не того мужчину, в связи с этим положение вещей изменилось. Настоящий преступник вооружен и находится на свободе, он может вновь причинить вред", - заявил глава полиции Клаус Кандт.

Полиция и спецслужбы проинформированы об этом, сообщает газета.

Как сообщал Корреспондент.net, 19 декабря вечером грузовик протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. Погибли 12 человек, еще около 50 получили травмы.





Ангела Меркель назвала этот инцидент терактом, заявив, что он был осуществлен беженцем.